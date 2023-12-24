24 декабря 2023

Мантуров раскрыл, сколько боеприпасов получает ВС РФ в зоне СВО

Мантуров сообщил об огромных поставках вооружений для ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, техника, вооружение, склад
Объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза Фото:

Для вооруженных сил России в 2023 году увеличили производство и поставки вооружений по ряду позиций в 10-12 раз. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок», — сообщил Мантуров РИА Новости.

Вице-премьер заверил, что в документах о поставках и финансировании «огромные цифры». Объем гособоронзаказа в 2023 году по сравнению с прошлым вырос в два раза, также добавил он.

Запад отстает по производству вооружений относительно России. Страна и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп.

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Для вооруженных сил России в 2023 году увеличили производство и поставки вооружений по ряду позиций в 10-12 раз. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок», — сообщил Мантуров РИА Новости. Вице-премьер заверил, что в документах о поставках и финансировании «огромные цифры». Объем гособоронзаказа в 2023 году по сравнению с прошлым вырос в два раза, также добавил он. Запад отстает по производству вооружений относительно России. Страна и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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