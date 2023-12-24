Мантуров раскрыл, сколько боеприпасов получает ВС РФ в зоне СВО

Для вооруженных сил России в 2023 году увеличили производство и поставки вооружений по ряду позиций в 10-12 раз. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок», — сообщил Мантуров РИА Новости.
Вице-премьер заверил, что в документах о поставках и финансировании «огромные цифры». Объем гособоронзаказа в 2023 году по сравнению с прошлым вырос в два раза, также добавил он.
Запад отстает по производству вооружений относительно России. Страна и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп.
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