Пугачева устроила вечеринку на яхте под украинскую песню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева отметила первые дни весны вечеринкой на яхте Фото:

Певица Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в Израиле в честь начала весны под украинскую песню. Видео с мероприятия она опубликовала в соцсетях.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны. Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников», — написала Алла Пугачева в своих соцсетях.

Портал «Дни.ру» и комментаторы под постом пишут, что на фоне играет украинская песня. Она рассказывает о встрече казака с девушкой в поле.

В этом году у Пугачевой юбилей — ей исполняется 75 лет. В честь этого она анонсировала выход нового альбома «P.S.». URA.RU подробно рассказывало, как в России отреагировали на эту новость, и что о новом альбоме говорят другие звезды.

Сама Пугачева давно живет не в России со своим мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако певица несколько раз возвращалась в страну, чтобы дописать композиции.

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Певица Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в Израиле в честь начала весны под украинскую песню. Видео с мероприятия она опубликовала в соцсетях. «Круто отгуляли первое воскресенье весны. Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников», — написала Алла Пугачева в своих соцсетях. Портал «Дни.ру» и комментаторы под постом пишут, что на фоне играет украинская песня. Она рассказывает о встрече казака с девушкой в поле. В этом году у Пугачевой юбилей — ей исполняется 75 лет. В честь этого она анонсировала выход нового альбома «P.S.». URA.RU подробно рассказывало, как в России отреагировали на эту новость, и что о новом альбоме говорят другие звезды. Сама Пугачева давно живет не в России со своим мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако певица несколько раз возвращалась в страну, чтобы дописать композиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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