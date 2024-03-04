Пугачева устроила вечеринку на яхте под украинскую песню. Видео

04 марта 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева отметила первые дни весны вечеринкой на яхте Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в Израиле в честь начала весны под украинскую песню. Видео с мероприятия она опубликовала в соцсетях. «Круто отгуляли первое воскресенье весны. Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников», — написала Алла Пугачева в своих соцсетях. Портал « Дни.ру » и комментаторы под постом пишут, что на фоне играет украинская песня. Она рассказывает о встрече казака с девушкой в поле. В этом году у Пугачевой юбилей — ей исполняется 75 лет. В честь этого она анонсировала выход нового альбома «P.S.». URA.RU подробно рассказывало, как в России отреагировали на эту новость, и что о новом альбоме говорят другие звезды. Сама Пугачева давно живет не в России со своим мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако певица несколько раз возвращалась в страну, чтобы дописать композиции.

Певица Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в Израиле в честь начала весны под украинскую песню. Видео с мероприятия она опубликовала в соцсетях. «Круто отгуляли первое воскресенье весны. Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников», — написала Алла Пугачева в своих соцсетях. Портал «Дни.ру» и комментаторы под постом пишут, что на фоне играет украинская песня. Она рассказывает о встрече казака с девушкой в поле. В этом году у Пугачевой юбилей — ей исполняется 75 лет. В честь этого она анонсировала выход нового альбома «P.S.». URA.RU подробно рассказывало, как в России отреагировали на эту новость, и что о новом альбоме говорят другие звезды. Сама Пугачева давно живет не в России со своим мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако певица несколько раз возвращалась в страну, чтобы дописать композиции.