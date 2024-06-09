Лавров назвал притворством слова Байдена о запрете Зеленскому бомбить Москву

Лавров: удары по России наносятся при прямом участии США и Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров считает заявления Джо Байдена, касающиеся ударов по российской территории, притворством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что США якобы запрещают Украине наносить удары по Кремлю и Москве в целом при помощи дальнобойного западного оружия. Он заявил, что все такие заявления с его стороны являются притворством. Таким образом Байден пытается убедить всех, что держит ситуацию под контролем.

«Если Байден говорил это (о запрете для Киева бомбить Москву — прим. URA.RU) в ясном уме и памяти, это подразумевает, что все остальное [бомбить] можно. По большому счету, они все остальное и бомбят. Да и на Москву, помните, не так давно, в начале конфликта, дроны ударные запускали, и никто тогда по рукам не ударил [Владимира] Зеленского. <…> Расчет на то, чтобы тихой сапой, шаг за шагом, потихонечку приучать всех к мысли, что вроде ничего и нет, еще один шажок будет сделан завтра, еще один послезавтра», — подчеркнул Лавров в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у России есть полное понимание действий США и стран Запада в целом. Всех их действия просчитываются и принимаются соответствующие меры. Кроме того, сам Байден неоднократно признавал, что все украинские удары по приграничным российским территориям, не относящиеся к фронтовой зоне, наносятся при американской поддержке.

На днях Байден заявил, что США не давали Украине разрешения на удары по российской территории. При этом до этого в администрации американского президента заявляли, что ВСУ могут сами принимать решения такого характера. Также Байден предположил, что разрешение Вашингтона на удары по территории РФ могут привести к эскалации конфликта в целом и вмешательству стран Запада в частности, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что США якобы запрещают Украине наносить удары по Кремлю и Москве в целом при помощи дальнобойного западного оружия. Он заявил, что все такие заявления с его стороны являются притворством. Таким образом Байден пытается убедить всех, что держит ситуацию под контролем. «Если Байден говорил это (о запрете для Киева бомбить Москву — прим. URA.RU) в ясном уме и памяти, это подразумевает, что все остальное [бомбить] можно. По большому счету, они все остальное и бомбят. Да и на Москву, помните, не так давно, в начале конфликта, дроны ударные запускали, и никто тогда по рукам не ударил [Владимира] Зеленского. <…> Расчет на то, чтобы тихой сапой, шаг за шагом, потихонечку приучать всех к мысли, что вроде ничего и нет, еще один шажок будет сделан завтра, еще один послезавтра», — подчеркнул Лавров в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Глава МИД РФ подчеркнул, что у России есть полное понимание действий США и стран Запада в целом. Всех их действия просчитываются и принимаются соответствующие меры. Кроме того, сам Байден неоднократно признавал, что все украинские удары по приграничным российским территориям, не относящиеся к фронтовой зоне, наносятся при американской поддержке. На днях Байден заявил, что США не давали Украине разрешения на удары по российской территории. При этом до этого в администрации американского президента заявляли, что ВСУ могут сами принимать решения такого характера. Также Байден предположил, что разрешение Вашингтона на удары по территории РФ могут привести к эскалации конфликта в целом и вмешательству стран Запада в частности, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...