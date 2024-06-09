Лавров назвал притворством слова Байдена о запрете Зеленскому бомбить Москву

Лавров: удары по России наносятся при прямом участии США и Европы

09 июня 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает заявления Джо Байдена, касающиеся ударов по российской территории, притворством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что США якобы запрещают Украине наносить удары по Кремлю и Москве в целом при помощи дальнобойного западного оружия. Он заявил, что все такие заявления с его стороны являются притворством. Таким образом Байден пытается убедить всех, что держит ситуацию под контролем. «Если Байден говорил это (о запрете для Киева бомбить Москву — прим. URA.RU) в ясном уме и памяти, это подразумевает, что все остальное [бомбить] можно. По большому счету, они все остальное и бомбят. Да и на Москву, помните, не так давно, в начале конфликта, дроны ударные запускали, и никто тогда по рукам не ударил [Владимира] Зеленского. <…> Расчет на то, чтобы тихой сапой, шаг за шагом, потихонечку приучать всех к мысли, что вроде ничего и нет, еще один шажок будет сделан завтра, еще один послезавтра», — подчеркнул Лавров в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Глава МИД РФ подчеркнул, что у России есть полное понимание действий США и стран Запада в целом. Всех их действия просчитываются и принимаются соответствующие меры. Кроме того, сам Байден неоднократно признавал, что все украинские удары по приграничным российским территориям, не относящиеся к фронтовой зоне, наносятся при американской поддержке. На днях Байден заявил, что США не давали Украине разрешения на удары по российской территории. При этом до этого в администрации американского президента заявляли, что ВСУ могут сами принимать решения такого характера. Также Байден предположил, что разрешение Вашингтона на удары по территории РФ могут привести к эскалации конфликта в целом и вмешательству стран Запада в частности, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что США якобы запрещают Украине наносить удары по Кремлю и Москве в целом при помощи дальнобойного западного оружия. Он заявил, что все такие заявления с его стороны являются притворством. Таким образом Байден пытается убедить всех, что держит ситуацию под контролем. «Если Байден говорил это (о запрете для Киева бомбить Москву — прим. URA.RU) в ясном уме и памяти, это подразумевает, что все остальное [бомбить] можно. По большому счету, они все остальное и бомбят. Да и на Москву, помните, не так давно, в начале конфликта, дроны ударные запускали, и никто тогда по рукам не ударил [Владимира] Зеленского. <…> Расчет на то, чтобы тихой сапой, шаг за шагом, потихонечку приучать всех к мысли, что вроде ничего и нет, еще один шажок будет сделан завтра, еще один послезавтра», — подчеркнул Лавров в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Глава МИД РФ подчеркнул, что у России есть полное понимание действий США и стран Запада в целом. Всех их действия просчитываются и принимаются соответствующие меры. Кроме того, сам Байден неоднократно признавал, что все украинские удары по приграничным российским территориям, не относящиеся к фронтовой зоне, наносятся при американской поддержке. На днях Байден заявил, что США не давали Украине разрешения на удары по российской территории. При этом до этого в администрации американского президента заявляли, что ВСУ могут сами принимать решения такого характера. Также Байден предположил, что разрешение Вашингтона на удары по территории РФ могут привести к эскалации конфликта в целом и вмешательству стран Запада в частности, передает «Национальная служба новостей».