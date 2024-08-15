Делегация правительства ЯНАО приедет в Тюмень на 80-летие Тюменской области 16 августа. В нее войдут только первые лица региона: глава Ямала Дмитрий Артюхов и несколько его заместителей, сообщил агентству источник в политических кругах Ямала.
«Артюхов вместе с несколькими подчиненными поздравит коллег с юбилеем области. Через пару дней он начнет „Честный маршрут“ по окружным муниципалитетам — мэры сейчас сосредоточены на подготовке к ежегодной инспекции губернатора», — рассказал агентству собеседник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.
На юбилей Тюменской области в ее столице соберутся политэлиты Ямала и Югры. Как ранее сообщало URA.RU, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук привезет в Тюмень большую делегацию, в состав которой войдут порядка ста югорчан, включая членов правительства, депутатов и мэров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.