Губернатор ЯНАО Артюхов приедет в Тюмень вместе с замами. Инсайд

Делегация правительства ЯНАО посетит празднование 80-летия Тюменской области
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На 80-летие Тюменской области в ее столицу съедутся первые лица ЯНАО и ХМАО
На 80-летие Тюменской области в ее столицу съедутся первые лица ЯНАО и ХМАО Фото:

Делегация правительства ЯНАО приедет в Тюмень на 80-летие Тюменской области 16 августа. В нее войдут только первые лица региона: глава Ямала Дмитрий Артюхов и несколько его заместителей, сообщил агентству источник в политических кругах Ямала.

«Артюхов вместе с несколькими подчиненными поздравит коллег с юбилеем области. Через пару дней он начнет „Честный маршрут“ по окружным муниципалитетам — мэры сейчас сосредоточены на подготовке к ежегодной инспекции губернатора», — рассказал агентству собеседник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

На юбилей Тюменской области в ее столице соберутся политэлиты Ямала и Югры. Как ранее сообщало URA.RU, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук привезет в Тюмень большую делегацию, в состав которой войдут порядка ста югорчан, включая членов правительства, депутатов и мэров.

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Делегация правительства ЯНАО приедет в Тюмень на 80-летие Тюменской области 16 августа. В нее войдут только первые лица региона: глава Ямала Дмитрий Артюхов и несколько его заместителей, сообщил агентству источник в политических кругах Ямала. «Артюхов вместе с несколькими подчиненными поздравит коллег с юбилеем области. Через пару дней он начнет „Честный маршрут“ по окружным муниципалитетам — мэры сейчас сосредоточены на подготовке к ежегодной инспекции губернатора», — рассказал агентству собеседник. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. На юбилей Тюменской области в ее столице соберутся политэлиты Ямала и Югры. Как ранее сообщало URA.RU, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук привезет в Тюмень большую делегацию, в состав которой войдут порядка ста югорчан, включая членов правительства, депутатов и мэров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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