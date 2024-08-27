В ХМАО вахтовик из Тюмени набрал кредитов и отдал мошенникам 11 миллионов рублей

В ХМАО вахтовый рабочий из Тюмени поверил мошенникам, взял на себя кредиты и отдал злоумышленникам 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в полиции Югры.
«54-летний вахтовик из Тюмени общался в мессенджере с лжесотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Преступники сообщили ему об утечке персональных данных работников организации, в которой работает мужчина. Испугавшись за свои банковские счета, потерпевший оформил „зеркальные кредиты“ на общую сумму в 11 080 000 рублей и перевел средства на „безопасный счет“», — рассказали в полиции.
Мошенники «вели» свою жертву на протяжении трех дней — с 15 по 17 августа. При этом сам пострадавший понял, что его обманули, лишь спустя неделю. После этого он обратился в правоохранительные органы.
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