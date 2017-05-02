{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
21:00  02 мая 2017 0

Дальнобойщиков окопали траншеей, югорчане займутся акробатическим рок-н-роллом, чем опасна зеленка для страны. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Проблема протестующих против "Платона" решенаСкриншот: с видео, предоставленного участниками акции протеста

Перед вами — наша ежевечерняя рассылка лучших новостей и текстов, вышедших днем. Мы можем присылать ее вам на почту, если оставите нам свой адрес.

И вот главное к этому часу:

Под Екатеринбургом лесной пожар угрожает уничтожить целый поселок. Огонь шел на склад с боеприпасами, его удалось развернуть, и теперь могут сгореть дома людей.

Лагерь дальнобойщиков, протестующих под Екатеринбургом против «Платона», окопали траншеей. Уральцы собирались отправить 480 фур «на Москву» к премьеру Дмитрию Медведеву, но теперь техника не сможет сдвинуться с места.

На югорских предприятиях решили привлечь всех к занятию акробатическим рок-н-роллом. Как оказалось, для этого у региона есть буквально все. Мы уже рассказывали, почему акробатический рок-н-ролл — самый перспективный вид спорта прямо сейчас (им занимается Екатерина Тихонова, которую считают дочерью президента Владимира Путина).

В записи первоклашек с временной пропиской в школы Екатеринбурга нашли хакерский след. В ночь записи в первый класс 80% детей с регулярной пропиской внезапно оказались за бортом из-за странного сбоя, а дети с временной пропиской смогли записаться.

Обливать неугодных зеленкой — новый тренд сезона зима-весна 2016-2017. Пострадали блогер Илья Варламов, политики Михаил Касьянов и Алексей Навальный (последний может остаться без правого глаза). Кто эти люди с зеленкой и чем опасна радикализация политики для страны, объяснил политтехнолог Алексей Макаркин.

В Тюмени уничтожают славное наследие купцов. Деревянные дома — памятники архитектуры — «внезапно» сгорают, чтобы на их месте потом появились новые коттеджи. Пожар идет за пожаром, недавно из-за них заволокло дымом центр города. Мы сделали жесткое интервью с реставратором с 30-летним стажем Вадимом Шитовым о том, что происходит, кто виноват и что делать.

Екатеринбургская компания отказалась изготовить мемориальные таблички в память о жертвах политических репрессий, обвинив заказчиков в финансировании Госдепом. И не просто отказали, а выпустили об этом гордый пресс-релиз на своем сайте. Журналисту «URA.RU» они объяснили: нет доказательств, что жертвы ГУЛАГа расстреляны несправедливо.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров