21:00 02 мая 2017 0

Проблема протестующих против "Платона" решена Скриншот: с видео, предоставленного участниками акции протеста

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И вот главное к этому часу:

Под Екатеринбургом лесной пожар угрожает уничтожить целый поселок. Огонь шел на склад с боеприпасами, его удалось развернуть, и теперь могут сгореть дома людей.

Лагерь дальнобойщиков, протестующих под Екатеринбургом против «Платона», окопали траншеей. Уральцы собирались отправить 480 фур «на Москву» к премьеру Дмитрию Медведеву, но теперь техника не сможет сдвинуться с места.

На югорских предприятиях решили привлечь всех к занятию акробатическим рок-н-роллом. Как оказалось, для этого у региона есть буквально все. Мы уже рассказывали, почему акробатический рок-н-ролл — самый перспективный вид спорта прямо сейчас (им занимается Екатерина Тихонова, которую считают дочерью президента Владимира Путина).

В записи первоклашек с временной пропиской в школы Екатеринбурга нашли хакерский след. В ночь записи в первый класс 80% детей с регулярной пропиской внезапно оказались за бортом из-за странного сбоя, а дети с временной пропиской смогли записаться.

Обливать неугодных зеленкой — новый тренд сезона зима-весна 2016-2017. Пострадали блогер Илья Варламов, политики Михаил Касьянов и Алексей Навальный (последний может остаться без правого глаза). Кто эти люди с зеленкой и чем опасна радикализация политики для страны, объяснил политтехнолог Алексей Макаркин.

В Тюмени уничтожают славное наследие купцов. Деревянные дома — памятники архитектуры — «внезапно» сгорают, чтобы на их месте потом появились новые коттеджи. Пожар идет за пожаром, недавно из-за них заволокло дымом центр города. Мы сделали жесткое интервью с реставратором с 30-летним стажем Вадимом Шитовым о том, что происходит, кто виноват и что делать.

Екатеринбургская компания отказалась изготовить мемориальные таблички в память о жертвах политических репрессий, обвинив заказчиков в финансировании Госдепом. И не просто отказали, а выпустили об этом гордый пресс-релиз на своем сайте. Журналисту «URA.RU» они объяснили: нет доказательств, что жертвы ГУЛАГа расстреляны несправедливо.