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08 января 2018
08:48  08 января 2018 3

Названо самое популярное преступление 2017 года. В лидерах — уральский регион

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, кража, не карди, вор, православие, религия
Всего за январь—ноябрь 2017 года в России было зарегистрировано 1,92 миллиона преступленийФото: Александр Елизаров © URA.RU

В России в 2017 году одним из самых распространенных видов преступления стало мошенничество. С января по ноябрь в стране было совершено 204 тыс. 870 таких правонарушений — на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Среди регионов, продемонстрировавших наибольшую динамику роста по этому виду преступлений оказалась Югра — плюс 56,9%, — следует из материалов, опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

По росту числа случаев мошенничества Югру обгоняют только Нижегородская область (+57,1%), Санкт-Петербург (+62,9%), Калининградская область (+112,7%) и Саратовская область (+148,7%).

Также на территории России на 3,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Существенный рост наблюдается в Хакасии (+101,6%), Ярославской области (+57,3%), Приморском крае (+37,6%), Томской области (+37,4%), Красноярском крае (+36,3%) и Пермском крае (+35,7%).

Правоохранители отметили также рост особо тяжких преступлений в России — плюс 7,3%. Данный показатель значительно вырос в Челябинской области (+41,5%). В Тюменской области (без округов) количество таких злодеяний наоборот сократилось на 0,6%.

Курганская область вошла в число регионов с наименьшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах (24,2%). Ямал попал в число субъектов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (47,7% от числа расследованных). В Свердловской области на 7,7% снизилось число зарегистрированных за отчетный период преступлений разных видов.

Всего за январь—ноябрь 2017 года на территории России, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 1,92 миллиона преступлений. Это на 86 тысяч меньше чем в 2016 году.

Виктор Дорофеев
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