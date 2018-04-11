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11 апреля 2018
13:48  11 апреля 2018 0

Екатеринбуржец, утонувший в Индии, оказался работником УВЗ. Перед смертью он делился снимками океана. ФОТО

Игорь Макаров утонул в Индийском океанеФото: Игорь Макаров, facebook

Стала известна личность екатеринбуржца, погибшего в Индии: им оказался 55-летний Игорь Макаров, сотрудник «Уралвагонзавода». Мужчина приехал в качестве делегата на выставку вооружений DefExpo 2018.

Индийская газета The Times of India сообщила, что Макаров вместе со своими коллегами пошел купаться на пляж в городе Махабалипурам. «В 9 утра, во вторник, Макаров вместе с двумя другими женщинами-делегатами отправился купаться. Когда они резвились в воде, троих втянуло огромной приливной волной. Пока они звали на помощь, двое охранников спасли двух женщин, но не смогли спасти Макарова. Позднее его тело нашли, врачи государственной больницы Махабалипурам констатировали смерть», — сказано в статье The Times of India.

Выяснилось, что Макаров поехал на выставку вооружений как представитель главного танкового завода страны — «Уралвагонзавода». Он работал в управлении рекламно-выставочной деятельности УВЗ в Нижнем Тагиле. В пресс-службе УВЗ пока воздержались от комментариев. Макаров прилетел в Индию 8 апреля и успел разместить на своей странице в Facebook несколько фотографий с видами океана, где вскоре погиб.

Последние снимки Макарова с видами побережья Индийского океана, которые он разместил на своей странице
Фото: Игорь Макаров, Facebook
Фото: Игорь Макаров, Facebook
Фото: Игорь Макаров, Facebook

Александр Лукманов
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