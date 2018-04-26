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26 апреля 2018
18:01  26 апреля 2018 0

Минспорта РФ предложило «Синаре» без суда решить спор из-за 350 миллионов

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, чм-2018, центральный стадион
При строительстве якобы были нарушены сроки заливки фундамента временных трибунФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Свердловский арбитражный суд 26 апреля отложил разбирательство по делу о взыскании 349,5 миллиона рублей с «Синары-Девелопмент» в качестве неустойки за нарушение сроков по строительству Центрального стадиона. О переносе заседания ходатайствовал сам истец — Министерство спорта РФ.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе арбитража, истец попросил отложить разбирательство, так как намерен решить спор путем мирового соглашения. Ответчик это ходатайство поддержал. «Суд предоставил сторонам время на мировое соглашение», — сказали в пресс-службе арбитража. Согласно электронной картотеке дел, следующее заседание пройдет 24 мая в 15:30.

Минспорта РФ 6 февраля обратилось в суд, обвинив генподрядчика реконструкции Центрального стадиона в «нарушении сроков исполнения обязательств по государственному контракту». Речь идет о строительстве фундамента для временных трибун, который были залит позднее, чем требовалось по документам. Директор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев заявлял журналистам, что компания не согласна с обвинениями и готова судиться.

На Центральном стадионе («Екатеринбург Арена») во время ЧМ-2018 пройдут четыре матча: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Арену ввели в эксплуатацию 28 февраля, 19 марта на площадке побывала комиссия FIFA. На стадионе уже провели два тестовых матча ФК «Урал» в рамках чемпионата России.

Сергей Дианов
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