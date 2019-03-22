В соцсетях обрушились на депутата с Урала, заявившего, что чиновники заслужили дорогие машины

Чиновники заслуживают дорогие автомобили, заявил Александр Максимов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские пользователи соцсетей возмутились высказыванием депутата Госдумы Александра Максимова о праве чиновников ездить на дорогих автомобилях. Ранее, 21 марта, на заседании нижней палаты парламента Максимов сказал, что чиновники заслуживают дорогие машины.

Такое заявление парламентарий сделал в ходе обсуждения законопроекта, запрещающего закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более двух миллионов рублей. «Если человек состоялся — он имеет право на все эти блага», — приводит argumenti.ru слова депутата.

«Народ не тот! Как этот клоун стал депутатом?», «Ну если состоялся, то пусть за свои и покупает», «Состоялся то он может и состоялся! Только какая польза от этого народу, которому он должен был служить?», «Состоялся, чтобы тратить бюджет, оригинальное понимание у наших чинуш», — прокомментировали высказывание Максимова AlexanderZend, Vasin_Andrew, idrach8585 и tyumendereven в Twitter.

Александр Максимов — уроженец города Златоуст Челябинской области. Он был выдвинут кандидатом от «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2016 году от Кузбасса.