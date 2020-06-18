Россияне назвали необходимую сумму, чтобы жить комфортно полгода

Россияне чаще делают сбережения в рубля. Предпочтительнее при этом является хранение средств на счетах в банках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для комфортной жизни в мегаполисах россиянам на полгода достаточно накоплений на сумму до 500 тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании Райффайзенбанка.

«Большинству опрошенных для комфортной жизни в течение шести месяцев нужно менее 500 тысяч рублей. Накопить от 500 тысяч до одного миллиона рублей хочет каждый пятый», — приводит выдержку из исследования РИА «Новости». В рамках исследования опрошены были 1 700 человек из семи крупнейших российских городов.

Так, самые большие накопления необходимы жителям Москвы, Новосибирска и Казани — накопить 1-3 миллиона рублей здесь желают до 9% опрошенных. Каждый десятый житель Санкт-Петербурга считает достаточными сбережения на сумму более 3 миллионов рублей.

Также исследование показало, что россияне чаще делают сбережения в рублях (две трети опрошенных). Копят одновременно и в рублях, и в иностранной валюте 24% респондентов. Предпочтительнее при этом является хранение средств на счетах в банках. Часть сбережений наличными дома держит каждый пятый житель мегаполиса.

URA.RU сообщало, что в течение последних нескольких месяцев россияне начали массово в огромных объемах забирают валюту в банках. Финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина считает, что это связано со снятием ограничений в регионах России и новостями о старте туристического сезона.

Ранее жители Екатеринбурга назвали сумму, которую они отложат на будущее детей. Цифра превысила 6 миллионов рублей. При этом некоторые россияне уже задумались о сбережениях на «черный день», напоминает «Ридус».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.