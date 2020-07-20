19 июля 2020

Гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
На Урал надвигаются ливни, грозы и штормовой ветер Фото: Илья Московец © URA.RU

Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием на Урал и ряд других регионов. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди — с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда.

Такое положение дел, по его словам, конечно, снижает пожароопасность в центре Урала после аномальной жары, но происходит это «за счет очень опасных явлений». Кроме того, сильный ветер, ливень и град надвигаются и на Курганскую область, юг Тюменской области, север Томской области и Кемеровскую область.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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