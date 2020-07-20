Гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием на Урал и ряд других регионов. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди — с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда.
Такое положение дел, по его словам, конечно, снижает пожароопасность в центре Урала после аномальной жары, но происходит это «за счет очень опасных явлений». Кроме того, сильный ветер, ливень и град надвигаются и на Курганскую область, юг Тюменской области, север Томской области и Кемеровскую область.
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