Utair сокращает число рейсов из Москвы в Курган

Компания Utair продолжает отменять рейсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила шесть декабрьских рейсов из Москвы в Курган и обратно, которые были запланированы с 15 по 20 декабря. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас об отмене следующих рейсов: ЮТ-265: 12, 14, 17, 21, 24, 28 ноября и 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19 декабря. ЮТ-266: 13, 15, 18, 22, 25, 29 ноября 2020 года и 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20 декабря», — указано на сайте аэропорта. Ранее рейсы на 15, 16, 17, 19 и 20 декабря были доступны.

По данной теме URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ранее директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко объяснил, что частичная отмена рейсов связана с сезонным снижением пассажиропотока. Другой источник, близкий к сфере перевозок, предположил, что оно связано с распространением коронавирусной инфекции.

На данном маршруте Utair начала частично отменять рейсы с октября. Помимо данной авиакомпании по тому же маршруту летают самолеты лоукостера «Победа».