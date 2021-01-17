Число активных носителей COVID в России превысило полмиллиона

В лидерах по заболеваемости коронавирусом остается Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 23 586 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 23 440 человек. За все время пандемии COVID диагностирован у 3 568 209 пациентов. Таким образом, количество активных носителей заболевания, с учетом выздоровевших и скончавшихся, увеличилось до 542 212 человек.

«За последние сутки в России выявлено 23 586 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 481 человек. Всего же от коронавируса скончались 65 566 человек, выздоровели 2 960 431 человек.

В лидерах по темпам роста количества заболевших коронавирусом остается Москва, где за сутки зафиксировано 4012 новых случаев. На втором месте — Санкт-Петербург с 3316 заболевшими. Замыкает тройку Московская область, где инфекцией заразились еще 1426 человек.

Среди регионов УрФО больше всего новых случаев заболевания выявлено в Свердловской области — 395. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 226 и 113 новых заразившихся соответственно. В Тюменской области за сутки количество заболевших увеличилось на 163 человек, в Челябинской — на 301. В Курганской области — 112 новых случаев, в Пермском крае — 296.

Ранее стало известно, что в Дании обнаружен новый южноафриканский штамм коронавируса. По информации радио Sputnik, инфекция у датчанина выявлена после его поездки в Дубай.