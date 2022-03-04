В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление.
В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление.