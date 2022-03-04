На тюменской «трассе смерти» перевернулся бензовоз. Фото

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Клипарт. Свердловская область, бензин, топливо, огнеопасно, цистерна, бензовоз
Бензовоз наехал на грузовик и перевернулся (архивное фото) Фото:

В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление.

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В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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