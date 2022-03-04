На тюменской «трассе смерти» перевернулся бензовоз. Фото

04 марта 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Бензовоз наехал на грузовик и перевернулся (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление. Фото: УГИБДД по Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В результате аварии на федеральной трассе Тюмень—ХМАО перевернулся бензовоз и произошел разлив нефти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На 527-м километре федеральной трассы Тюмень—ХМАО бензовоз MAN, перевозивший нефть с одного из месторождений в Уватском районе, наехал на грузовик „Шанхи“, стоящий на обочине. От удара бензовоз занесло, он опрокинулся. В результате произошла утечка нефти, которую впоследствии удалось остановить», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадал водитель бензовоза: 59-летний житель Чечни получил раны лица и другие травмы. Кроме того, ему выпишут штраф. Как обнаружили инспекторы УГИБДД, на одной из осей большегруза стояла резина с разным протектором. Это могло стать причиной, по которой автомобиль потерял управление.