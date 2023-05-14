Командир без одной руки защищает ЛНР от украинских боевиков

В механизированной бригаде «Призрак», действующей в Луганской Народной Республике, служит 21-летний командир взвода «Татарин». У него с рождения одна рука. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.
«Я служу с 2020-го года — сейчас мне 21 год, лейтенант. Руки нет с рождения — поэтому не взяли на срочную службу. Но я целенаправленно сюда в 18 лет приехал — нашел то, что во мне заложено от природы. Участвовать в зоне спецоперации не мешает. Работаю со всем видом оружия: пулемет, автомат, гранатомет. Взять даже автомат, им можно одинаково пользоваться с правого и левого плеча, хотя с этим у многих проблемы», — заявил командир взвода «Татарин».
По словам «Татарина», на выбор профессии повлияли детские увлечения. «Находишь то, чем нравится заниматься и начинаешь этим увлекаться. Ты учишься делать хорошо и лучше конкурентов, а затем начинаешь на этом зарабатывать и расти», — продолжил военнослужащий.
Начав службу в штурмовом отряде, молодой человек за три года получил звание командира взвода. Сейчас под его командованием несколько десятков опытных бойцов, готовых к выполнению самых разнообразных задач. Здесь важна не столько физиология, сколько дух и сила духа, отметил «Татарин».
«Я себя хорошо зарекомендовал, показал себя перспективным и в принципе не подвел — медкомиссия пропустила. <…> Так даже интереснее — ты выходишь победителем из ситуаций, где проигрывают бойцы с двумя руками. Это не работа, а образ жизни», — заключил собеседник.
Россия проводит специальную военную операцию для демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция была вынужденной мерой. Также, по его словам, жители Донбасса притеснялись со стороны киевских властей.
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