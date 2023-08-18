Глава ЯНАО Артюхов обещал сдержать цены на авиабилеты на популярных направлениях

Глава ЯНАО Артюхов заявил, что запредельных цен на билеты в Тюмень не будет
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов обещал, что сдержит цены на билеты в Тюмень Фото:

Запредельных цен на авиабилеты из Нового Уренгоя в Тюмень не будет, несмотря на то, что рейс не является субсидированным. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».

«Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень не субсидируется, поэтому перевозчик свободен в установлении цен. Когда в социальной сети появился скрин билета эконом-класса за пятьдесят тысяч рублей, я стараюсь в хозяйственную деятельность компании не вмешиваться, но я среагировал. Я понимаю, что если рейс не субсидируется, компания не может продавать билеты за семь тысяч рублей, но пятьдесят тысяч — это запредельно, мы на это будем реагировать», — заявил Дмитрий Артюхов в эфире, который транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Артюхов посоветовал жителям покупать билеты заранее, из-за динамического ценообразования на ранних сроках продаж они стоят значительно дешевле. Он добавил, что бывают разные ситуации, но отпуск можно спланировать.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов предложил бизнесменам вкладываться в благоустройство территорий вокруг своих офисов. Он привел в пример Тюменскую область, где власти поступают с предпринимателями жестче.

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Запредельных цен на авиабилеты из Нового Уренгоя в Тюмень не будет, несмотря на то, что рейс не является субсидированным. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень не субсидируется, поэтому перевозчик свободен в установлении цен. Когда в социальной сети появился скрин билета эконом-класса за пятьдесят тысяч рублей, я стараюсь в хозяйственную деятельность компании не вмешиваться, но я среагировал. Я понимаю, что если рейс не субсидируется, компания не может продавать билеты за семь тысяч рублей, но пятьдесят тысяч — это запредельно, мы на это будем реагировать», — заявил Дмитрий Артюхов в эфире, который транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Артюхов посоветовал жителям покупать билеты заранее, из-за динамического ценообразования на ранних сроках продаж они стоят значительно дешевле. Он добавил, что бывают разные ситуации, но отпуск можно спланировать. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов предложил бизнесменам вкладываться в благоустройство территорий вокруг своих офисов. Он привел в пример Тюменскую область, где власти поступают с предпринимателями жестче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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