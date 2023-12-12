Сенатор Пушков резко ответил начальнику генштаба Чехии, пригрозившему России войной

Сенатор Пушков: заявления Чехии о потенциальной войне с Россией звучат глупо
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Круглый стол в МИА "Россия сегодня". Москва, пушков алексей
Алексей Пушков заявил, что ценность мнения Карела Ржехки близка к нулю Фото:

Заявления начальника генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о потенциальном конфликте с Россией выглядят «глупо». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, заявив, что от Чехии в НАТО ничего не зависит.

«Когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит. <…> Ценность мнения Ржехки близка к нулю», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Он отметил, что у Чехии маленькая армия. Однако заявления о войне Россией от представителей республики звучат только потому, что страна является членом НАТО, сказал Пушков.

Ранее в Праге Ржехки заявил, что война между Россией и Чехией не является чем-то невообразимым. Однако на данный момент он считает, что военный конфликт не может начаться. Ржехки также сказал, что финансирование ВСУ, которые провалили контрнаступление, — это благо для Европы, пишет «Царьград».

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Заявления начальника генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о потенциальном конфликте с Россией выглядят «глупо». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, заявив, что от Чехии в НАТО ничего не зависит. «Когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит. <…> Ценность мнения Ржехки близка к нулю», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что у Чехии маленькая армия. Однако заявления о войне Россией от представителей республики звучат только потому, что страна является членом НАТО, сказал Пушков. Ранее в Праге Ржехки заявил, что война между Россией и Чехией не является чем-то невообразимым. Однако на данный момент он считает, что военный конфликт не может начаться. Ржехки также сказал, что финансирование ВСУ, которые провалили контрнаступление, — это благо для Европы, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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