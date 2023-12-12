Заявления начальника генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о потенциальном конфликте с Россией выглядят «глупо». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, заявив, что от Чехии в НАТО ничего не зависит.
«Когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит. <…> Ценность мнения Ржехки близка к нулю», — написал Алексей Пушков в своем
Он отметил, что у Чехии маленькая армия. Однако заявления о войне Россией от представителей республики звучат только потому, что страна является членом НАТО, сказал Пушков.
Ранее в Праге Ржехки заявил, что война между Россией и Чехией не является чем-то невообразимым. Однако на данный момент он считает, что военный конфликт не может начаться. Ржехки также сказал, что финансирование ВСУ, которые провалили контрнаступление, — это благо для Европы, пишет «Царьград».
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