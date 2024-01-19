41-летняя девственница из Перми обвинила экстрасенса в изнасиловании

19 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Пермячка познакомилась с мужчиной в поезде и решила, что он надругался над ней во сне Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Перми обвинила случайного попутчика в поезде в изнасиловании. Пермячка ехала из Нового Уренгоя домой. Ее попутчиком был мужчина, который представился экстрасенсом. Проснувшись утром, 41-летняя девственница обнаружила кровь на постельном белье и подумала, что попутчик ее изнасиловал. Женщина обратилась в полицию. «Девственница из Перми познакомилась в поезде с мужчиной, который представился экстрасенсом и говорил, что умеет лечить неизлечимые болезни и превращать воду в вино. Попутчик стал приставать к 41-летней пермячке, но та его отвергла. Утром женщина обнаружила на постельном белье кровь и почувствовала боль в животе. Решив, что экстрасенс ее изнасиловал, пермячка обратилась в полицию», — сообщает telegram-канал Baza. Сотрудники МВД отправили женщину на экспертизу, но там выяснилось, что она по-прежнему девственница, а кровь является менструальной. Пермячка передумала подавать заявление в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми.

Жительница Перми обвинила случайного попутчика в поезде в изнасиловании. Пермячка ехала из Нового Уренгоя домой. Ее попутчиком был мужчина, который представился экстрасенсом. Проснувшись утром, 41-летняя девственница обнаружила кровь на постельном белье и подумала, что попутчик ее изнасиловал. Женщина обратилась в полицию. «Девственница из Перми познакомилась в поезде с мужчиной, который представился экстрасенсом и говорил, что умеет лечить неизлечимые болезни и превращать воду в вино. Попутчик стал приставать к 41-летней пермячке, но та его отвергла. Утром женщина обнаружила на постельном белье кровь и почувствовала боль в животе. Решив, что экстрасенс ее изнасиловал, пермячка обратилась в полицию», — сообщает telegram-канал Baza. Сотрудники МВД отправили женщину на экспертизу, но там выяснилось, что она по-прежнему девственница, а кровь является менструальной. Пермячка передумала подавать заявление в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми.