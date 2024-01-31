Россия и Украина провели масштабный обмен пленными: главное к вечеру 31 января

Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 195 на 195 человек

31 января 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

В Минобороны России заявили, что украинская сторона отдала России 195 военнопленных. Этого получилось достичь с помощью переговоров. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 31 января. Путем переговоров из Украины на родину вернулись 195 российских военнопленных. Минобороны РФ отметило, что в плену им грозила смертельная опасность. Киев взамен получил также 195 своих бойцов. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что весной страна начнет новые наступательные действия. По его словам, контрнаступление стартует после того, как ВС РФ закончат свое. В Санкт-Петербурге против дрона украинской армии впервые был применен ЗРК «Триумф». В результате беспилотник упал на территории компании «Невский мазут». Пострадавших нет, но было зафиксировано возгорание цистерн. Писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева после того, как она призналась в отправке денег с продажи своих книг на нужды армии Украины. Это признание она сделала во время разговора с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). К марту 2024 года страны ЕС смогут предоставить Украине только половину пакета помощи, передает Bloomberg. Это составит порядка 600 000 патронов, а не один миллиард, как обещалось ранее. Уточнятся, что для того, чтобы приблизиться к этой цели, чиновники могут согласиться на определенные обязательства. Например, финансирование и поставку большего количества снарядов, объяснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Под Донецком в ходе СВО российские войска улучшили свое положение по переднему краю, передает «Пятый канал». Также было нанесено поражение технике некоторых бригад ВСУ и их живой силе. В населенных пунктах ДНР украинская армия потеряла до 310 бойцов и три боевые бронемашины. В частности, киевская сторона потерпела поражение в Артемовском, Клещеевке, Верхнекаменском, Курдюмовке, Ленинском и Красном.