ВС РФ в Авдеевке обнаружили брошенную американскую технику после бегства ВСУ

21 февраля 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Авдеевка перешла под контроль российской армии 17 февраля (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ во время бегства из Авдеевки оставили десятки единиц техники советского и американского производства. Брошенную технику, которая пригодна для ремонта, обнаружили ВС РФ, рассказал заместитель командира по вооружению с позывным Клевер из группировки «Центр». «На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в „котел“», — поделился Клевер, его слова приводит Минобороны на своем сайте . Он отметил, что была найдена не только американская техника, но и советская. Некоторые бронемашины практически не повреждены и выглядят как новые. Клевер уточнил, что после полного ремонта всей бывшей техники ВСУ она будет выполнять задачи в интересах армии России. Авдеевка была освобождена 17 февраля. На данный момент зачистка города практически завершена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Также военные нашли в Авдеевке тайные пыточные ВСУ. Чтобы установить точно, что в них было, ВС РФ опрашивают местных жителей.

ВСУ во время бегства из Авдеевки оставили десятки единиц техники советского и американского производства. Брошенную технику, которая пригодна для ремонта, обнаружили ВС РФ, рассказал заместитель командира по вооружению с позывным Клевер из группировки «Центр». «На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в „котел“», — поделился Клевер, его слова приводит Минобороны на своем сайте. Он отметил, что была найдена не только американская техника, но и советская. Некоторые бронемашины практически не повреждены и выглядят как новые. Клевер уточнил, что после полного ремонта всей бывшей техники ВСУ она будет выполнять задачи в интересах армии России. Авдеевка была освобождена 17 февраля. На данный момент зачистка города практически завершена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Также военные нашли в Авдеевке тайные пыточные ВСУ. Чтобы установить точно, что в них было, ВС РФ опрашивают местных жителей.