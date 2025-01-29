Трассу Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли из-за эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Проезд ограничили на 201-м километре (архивное фото) Фото:

На 201-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли движение на время эвакуации машины, попавшей в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 201-м километре автодороги Р-351 движение полностью перекрыто в направлении Тюмени в связи с эвакуацией транспортного средства», — пояснили дорожники.

Водителей призвали заранее планировать маршрут, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 201-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли движение на время эвакуации машины, попавшей в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 201-м километре автодороги Р-351 движение полностью перекрыто в направлении Тюмени в связи с эвакуацией транспортного средства», — пояснили дорожники. Водителей призвали заранее планировать маршрут, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...