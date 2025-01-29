Трассу Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли из-за эвакуации

29 января 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Проезд ограничили на 201-м километре (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 201-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли движение на время эвакуации машины, попавшей в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 201-м километре автодороги Р-351 движение полностью перекрыто в направлении Тюмени в связи с эвакуацией транспортного средства», — пояснили дорожники. Водителей призвали заранее планировать маршрут, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 201-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли движение на время эвакуации машины, попавшей в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 201-м километре автодороги Р-351 движение полностью перекрыто в направлении Тюмени в связи с эвакуацией транспортного средства», — пояснили дорожники. Водителей призвали заранее планировать маршрут, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.