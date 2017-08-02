Самая известная телекомпания Югры снова продается

23:27 02 августа 2017 0

Сургутяне считают, что телекомпания может стоить миллиарды рублей. Так, вероятно, и было до технической революции Фото: Илья Московец © URA.RU

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (СТВ) может быть продана. Самый успешный медиа-актив Югры выставлен на продажу уже несколько лет, и один раз почти сменил владельца — новые переговоры могут серьезно изменить расстановку сил не столько на рынке СМИ, сколько на идеологическом поле.

ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» — одна из крупнейших в России независимых региональных компаний, основанная в 1990 году Олегом Урушевым (он впоследствии также создал ОТРК «Югра»). СТВ вещает региону на трех телевизионных телеканалах — включая собственный круглосуточный кабельный «С-1». В кабеле это СМИ доступно практически в любой точке регионе. На счету телекомпании семь статуэток «Золотой Орфей» фестиваля «ТЭФИ. Регион» и две национальных премии «ТЭФИ».

В 2010 году СТВ могло стать главной телекомпанией Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Впервые о продаже «СургутИнформ-ТВ» заговорили еще в 2010 году. Тогда речь шла о покупке телекомпании правительством Югры. Так власти ХМАО планировали спасти ОТРК «Югра» — медийный актив «Белого дома» переживал не лучшие времена. Планировалось передать его в частные руки, а перед этим «оздоровить» путем слияния с СТВ.

По данным источника, переговоры вел лично первый вице-губернатор Илья Петров, тогда курировавший идеологический блок в правительстве Натальи Комаровой. «Петров был готов купить за 4 миллиарда, но потом, как все помнят, он уехал в Москву. У „Югры“ дела стали немного лучше, было принято решение не отказываться от окружной телекомпании», — комментирует знакомый с ситуацией инсайдер. По разным данным, стоимость СТВ могла составлять до 7 млрд рублей. Телеканал с круглосуточным вещанием «С-1» предлагалось выкупать отдельно.

В 2013 году «СургутИнформ-ТВ» снова оказался предметом торгов, но уже с властями Тюменской области.

По неофициальным данным, СТВ должен был стать главным рупором правительства Якушева в ХМАО и инструментом для продвижения собственной идеологии. «В декабре 2014 года все бумаги были готовы, их должны были подписать в Тюмени. Но буквально за день-два до продажи упал рубль, наступила новая волна кризиса. Тогда же стало известно, что Наталья Комарова будет избираться на второй срок не с помощью прямых выборов, а через сложную схему с Якушевым, президентом России и Думой региона. Сошлись на том, что правительству Тюменской области отошел пакет акций СТВ, кроме того с телекомпанией был заключен контракт на освещение деятельности тюменских властей», — комментирует знакомый с ситуацией источник.

Считается, что Олега Урушева больше интересуют съемки фильма «Тобол», нежели созданная им телекомпания Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По версии источника агентства, знакомого с ситуацией, тему продажи своей доли в телекомпании мог инициировать председатель совета директоров СТВ Олег Урушев. Медиаменеджер сейчас продюсирует кинофильм «Тобол», который снимается в Тобольске. «СТВ — уже давно пройденный этап для Урушева. Он создал эту телекомпанию, но теперь занимается другими проектами, которые требуют много денег», — говорит источник.

Выяснить позицию Олега Урушева не удалось — продюсер фильма «Тобол» во время телефонного разговора сказал, что находится на съемочной площадке и не может разговаривать. Не получилось также узнать отношение к происходящему областного правительства — пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова не ответила на звонки на мобильный телефон.

Гендиректор СТВ Игорь Ярош заявил корреспонденту агентства, что не слышал ничего о новых переговорах. «Телекомпания продается с 2011 года, но пока никаких договоренностей достигнуто не было», — прокомментировал Ярош, отказавшись назвать цену медиа-актива.

Источник в правительстве ХМАО не видит проблемы с продажей СТВ, отмечая, что туманны перспективы самой телекомпании: пока ничего не указывает на то, что она войдет в мультиплекс, что необходимо для продолжения работы после перехода страны на цифровое вещание. Другой собеседник агентства уверен, что стоимость актива уже не измеряется миллиардами рублей.

«Это могут быть долгосрочные вложения. Такой актив могут использовать определенные бизнес-группы для продвижения своих интересов. Покупка такого ресурса, если он имеет ценность, свою аудиторию, вполне естественный шаг», — прокомментировал глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.