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19 ноября 2017
18 ноября 2017
12:26  19 ноября 2017 0

Куйвашев получил шесть писем из правительства России

Их содержание уже отразилось на кадровой политике губернатора
Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, куйвашев евгений
Глава региона подписал указ 17 ноябряФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Реформа свердловского правительства
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом утвердил в должности пять министров, а также руководителя одного из департаментов регионального правительства. В новой должности их официально представят 20 ноября. Документ об утверждении глава региона подписал в пятницу, 17 ноября.

Министром природных ресурсов и экологии области назначен Алексей Кузнецов, министром промышленности и науки — Сергей Пересторонин, министром физической культуры и спорта — Леонид Рапопорт, министром энергетики и ЖКХ — Николай Смирнов, министром культуры — Светлана Учайкина. Главой департамента молодежной политики стала Ольга Глацких.

Правительство области формируют с момента подведения итогов выборов губернатора, прошедших 10 сентября. Длительная пауза, возникшая в утверждении статусов этих чиновников (все они работали в своих должностях и до выборов) связана с тем, что по договоренности с федеральными властями руководители данных направлений согласовываются с профильными министрами российского правительства.

Отметим, что на ближайшей неделе Куйвашев встретится с двумя претендентами (из шести заявившихся) на посты министра инвестиций и развития, а также министра экономики. Потенциальных руководителей ведомств назначают под видом открытых конкурсов, итоги которых назвали предопределенными сразу, как только стали известны кандидаты: 42-летний протеже первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, директор скандально известного МУП «Водоканал» Александр Ковальчик и замминистра промышленности Виктория Казакова.

Как и прогнозировало URA.RU, губернатор Свердловской области не стал назначать министра здравоохранения и внешних связей.

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