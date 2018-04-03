Путина просят решить судьбу вуза Генпрокурора. У УрФУ хороший аппетит

09:56 03 апреля 2018 2

У Виктора Кокшарова, вероятно, есть лоббистский ресурс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральскому государственному юридическому университету снова придется защищаться от «посягательств на суверенитет». Его руководство узнало об новой попытке Уральского федерального университета присоединить вуз к себе в виде обычного института.

В последний визит в Екатеринбург 30 марта Юрий Чайка свою alma mater не посещал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

История УрГЮУ начиналась со статуса факультета советского строительства и права при Иркутском госуниверситете в 1918 году — за два года до появления Уральского университета (тогда еще УрГУ и УГТУ). В 1931 году факультет был преобразован в Сибирский институт советского права, а в 1934 году переведен из Иркутска в Свердловск. Выпускниками вуза в разное время становились нынешний генпрокурор Юрий Чайка, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, соавтор Конституции РФ Вениамин Яковлев.

Первую попытку захватить вуз УрФУ предпринял в 2017 году. Тогда ректор юридического университета Владимира Бублика провалил аттестацию в Министерстве образования и науки РФ. УрФУ попробовал воспользоваться ситуацией. Осенью ведомство не допустило Бублика и его оппонента Сергея Милицина до выборов ректора, которые должны были состояться в ноябре того же года. Но полномочия Владимира Бублика, руководившего вузом с 2007 года, были продлены на 12 месяцев — до ноября 2018-го он сохраняет статус «исполняющего обязанности ректора». Павел Крашенинников тогда заверял, что «все случившееся имеет чисто технический и бюрократический характер — на уровне помарок в документах».

История, как выяснилось чуть позже, имела куда больший размах, интригу и число участников. Представители вузовской верхушки заверяют, что ректор УрФУ Виктор Кокшаров имел к истории самое непосредственное отношение. Помог ему в этом, заверяют собеседники агентства, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр Соболев — бывший проректор УГТУ-УПИ, возглавлявший областное министерство образования в бытность ректора Кокшарова региональным премьером и ушедший снова проректором теперь уже УрФУ после отставки шефа в 2009 году.

Виктор Садовничий (слева) может пролоббировать интересы Кокшарова перед президентом Путиным. А может и отказаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Они постарались хорошо, Бублику грозила не просто отсрочка переаттестации на год, а, например, непродление полномочий. Но подключили ресурсы не только в минобрнауки, дошло до генпрокуратуры. Оттуда был звонок, после которого на аттестацию Бублика посмотрели свежим взглядом», — объяснил посвященный в перипетии собеседник агентства. В УрГЮУ получить официальный комментарий сегодня не удалось.

Объединение вузов может произойти только если с такой инициативой выступит Минобрнауки РФ, являющееся учредителем обоих вузов. Однако, отсутствие у Кокшарова рабочего контакта с министром Ольгой Васильевой, уверены в окружении ректора, вынуждает его действовать в обход федерального ведомства.

«Состоится совет ректоров России. Не исключено, что участие в нем примет и президент России [Владимир Путин]. У Кокшарова хорошие отношения с [ректором МГУ и президентом союза ректоров России Виктором] Садовничим и тот может помочь с выходом на главу государства. Так или иначе, они все равно будут расширяться и забирать новые направления», — разъясняет высокопоставленный источник из университетской среды.

Представители вузов уверены, что на юридическом направлении Уральский федеральный намерен «отработать практику присоединения». В случае успеха вуз намерен применить ее в отношении Уральского архитектурного университета и Медуниверситета. В УрФУ отказались давать какие-либо пояснения по вопросу присоединения новых направлений.