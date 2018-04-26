На коммунальный рынок Челябинска заходит новый игрок

17:19 26 апреля 2018 0

Алексей Бобров (слева) и Александр Чуваев (второй справа) подписали важнейшее соглашение в присутствии мэра Евгения Тефтелева (второй слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев и акционер группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о намерении создать до конца года совместное предприятие, к которому перейдут функции единой теплоснабжающей организации столицы Южного Урала. Такое решение было принято по итогам совещания в администрации города в четверг, 26 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

По мнению главы Челябинска Евгения Тефтелева, подписание такого документа даст новый толчок в развитии системы теплоснабжения южноуральской столицы. «Сотрудничество таких известных компаний всегда дает новый импульс развития. Сегодняшний меморандум предполагает выработку проектных решений по улучшению теплоснабжения Челябинска. Муниципалитет является прямым участником этого процесса, мы уже многое сделали совместно с компанией „Фортум“. Так, мы начали с утверждения схемы теплоснабжения, начали работать над ее совершенствованием, проводя ежегодную актуализацию», — рассказал градоначальник.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас единой теплоснабжающей организацией (до 80% территории города) является АО «УТСК», дочернее общество ПАО «Фортум». «Совместная работа двух крупных компаний обеспечит полноценную реализацию планов, обозначенных в перспективной схеме теплоснабжения Челябинска. Мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе», — отметил Александр Чуваев.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» Алексей Бобров, переговоры с партнерами и властям заняли около года. «Смотрели расчеты, направления и, наконец, пришли к единому мнению. Буквально на днях. Как говорится, еще чернила не высохли. Решение непростое, но взвешенное. Мы создаем передовую компанию, которая обеспечит максимально возможный уровень надежности теплоснабжения в Челябинске. Для комфорта потребителей будет создан единый расчетный центр, позволяющий оперативно решать все вопросы в режиме „одного окна“», — подчеркнул инвестор.

Алексей Бобров назвал губернатора Бориса Дубровского и мэра Евгения Тефтелева инициаторами создания СП. «Руководители области и города поставили задачи, для выполнения которых требовалось такое предприятие. И это решение было предложено нам», — поделился бизнесмен. Он заверил, что СП будет зарегистрировано и платить налоги в Челябинске. Руководителя выберут в течение полугода. На вопрос о том, насколько выгоден Челябинску заход новой компании, Алексей Бобров сослался на положительный опыт Тюмени. «Нет никаких предпосылок, что в Челябинске будет иная, чем в Тюмени история. Будут довольны и жители, и мэр, и губернатор» — пообещал Алексей Бобров. Бизнесмен также особо выделил, что СП будет участвовать в социальных проектах Челябинска.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналогичный проект по созданию СП в сфере теплоснабжения был реализован «Фортумом» и «Корпорацией СТС» в Тюмени в 2017 году. Предприятие успешно функционирует в статусе единой теплоснабжающей организации, выполняя задачи по поддержанию надежности системы теплоснабжения города. Синхронизация усилий уже в нынешнем отопительном сезоне позволила сократить количество аварий на теплосетях на 17%. В «Корпорации СТС» особо подчеркивают, что совместная работа с администрацией Тюмени и правительством Тюменской области позволяет реализовывать значимые инвестиционные проекты и стратегические задачи в сфере теплоснабжения.