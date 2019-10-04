Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что полпредство ищет для УрГЭУ нового ректора. — За свердловскими депутатами началась массовая слежка. — Участников фотосессии «ВГ — жив» ждут отставки. — Екатеринбург поделят на несколько муниципалитетов по челябинскому принципу. — Авторитетные бизнесмены Екатеринбурга берут под контроль Оренбург. — На СТС появится замена «Уральским пельменям». — Текслер отменил светский поход ради Совета Федерации. — Мэру Тюмени прочат пост губернатора. — Губернатор Моор отказывается от банкетов. — Тюменским чиновникам нравится, как их критикует губернатор. — Вице-губернаторы ХМАО скидываются на айфон Комаровой. — От Артюхова ждут объявления о возвращении рейса «Аэрофлота». — Депутат Госдумы Скриванов разработал технологию, как подорвать авторитет власти. — Глав территорий Коми-Пермяцкого округа стали вызывать «на ковер». — Как будут отдыхать курганские чиновники. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Полпредство ищет для УрГЭУ-СИНХ нового ректора

Полпредство президента РФ в УрФО обратило внимание на громкий ЛГБТ-скандал в Уральском государственном экономическом университете. По словам инсайдеров, окружные власти собираются найти для вуза нового ректора, причем отбирать кандидата будут самостоятельно. Что касается нынешнего руководителя — Якова Силина — то полпредство якобы отправило в Москву докладную, что его необходимо исключить из числа кандидатов на пост ректора в 2020 году, когда истечет его срок полномочий.

Губернатор дал подчиненным сложнейшую задачу по Универсиаде

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев нацелен детально контролировать ход подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023. По слухам, он дал подчиненным команду обеспечить для него постоянный мониторинг строек спортивных объектов в режиме онлайн. «Ответственный — директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин. Любой сбой в работе системы будет стоить ему карьеры», — считают инсайдеры. Некоторые намекают, что в поручении есть некоторые технические тонкости — например, что просмотр трансляции должен быть доступен не только на компьютерах, но и на планшетах.

Куйвашев обеспокоен резким ростом налогов для бизнеса

Свердловские бизнесмены смогли на одной из встреч «без галстуков» донести до губернатора Евгения Куйвашева свои опасения из-за грядущей реформы налога на имущество — изменения сулят предпринимателям кратное увеличение платежей. Глава региона внимательно выслушал доводы и пообещал разобраться до конца года. «Ключевой запрос бизнесменов был на сохранение низкой ставки и введение категорий льгот, Куйвашев пообещал изучить предложения», — отметил инсайдер агентства.

Владимир Жабриков © URA.RU

Члены областного правительства страдают из-за затянувшегося ремонта. Работы ведутся уже третий месяц, парадные подъезды периодически закрыты, так что министры прибывают и покидают здание через пожарные выходы или подсобку буфета. «Выход из отпуска губернатора Евгения Куйвашева, который неизбежно узнает о затянувшихся ремонтных работах, серьезно опечалит управделами Николая Чернева», — говорят в кулуарах.

Преемник Глацких оказался на грани отставки

Глава свердловского департамента молодежной политики Олег Гущин, который сменил на посту Ольгу Глацких (известна фразой «никто не просил рожать»), терпит поражения в тяжелых аппаратных войнах. Ходят слухи, что специалисту пытаются найти «более публичную замену с харизмой и креативом». «Главное, не переборщить», — шутят собеседники агентства.

На куратора свердловской внутренней политики собрали папку компромата

Владимир Жабриков © URA.RU

В коридорах власти распускаются слухи о скором увольнении директора областного департамента внутренней политики Антона Третьякова. Якобы недоброжелатели собрали подборку документов, которые выставляют его не в лучшем свете, и готовятся использовать ее. В случае отставки Третьякова они, возможно, предложат свою кандидатуру на вакантный пост.

Свердловские единороссы создадут свой рейтинг городов

Масштабная аудиторская проверка в свердловском отделении «Единой России» завершилась. Как сообщают инсайдеры, ее возглавлял депутат Госдумы, в прошлом замгенпрокурора РФ Эрнст Валеев. «Отлично» получить не удалось из-за нарушений. При этом к фракциям и финансово-хозяйственной деятельности претензий не возникло.

В партии, утверждают инсайдеры, даже думают на основании этого составить небольшой рейтинг партячеек. Официально, впрочем, все чинно и без скандалов — глава реготделения Виктор Шептий даже сообщил: «Благодарны проверявшим нас коллегам. Сейчас план по устранению недостатков принимаем и рассматриваем этот план, как очень полезный документ, который поможет нам усовершенствовать нашу работу».

Бабушкина остановила работу Заксобрания

Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры в областном парламенте говорят, что перед отъездом в очередной отпуск спикер Людмила Бабушкина по традиции приняла все меры предосторожности, которые не позволят конкурентам лишить ее власти. В частности, она якобы дала указание аппарату Заксобрания минимизировать общение с депутатами и установить полный бойкот на прием от депутатов законодательных инициатив. По словам сплетников, в связи с этим сейчас в областном парламенте такое затишье, что слышно шаги случайного помощника депутата на соседнем этаже.

За свердловскими депутатами началась массовая слежка

Есть предположение, что руководители администрации губернатора стали крайне внимательно отслеживать все поездки и дела депутатов Законодательного собрания. Особенно их интересует, кто и сколько раз ездил в округа, с кем там встречался и о чем говорил. Якобы соответствующая информация собирается как официальными, так и неофициальными способами. Есть предположение, что по итогам этих наблюдений уже в начале 2020 года будут составлены списки потенциальных кандидатов, которых команда губернатора поддержит на очередных выборах в областной парламент.

Участников фотосессии «ВГ — жив» ждут отставки

Не исключено, что свердловских политиков, отважившихся на днях сделать и разместить в соцсетях общую групповую фотографию с бывшим первым заместителем свердловского губернатора Владимиром Тунгусовым (снимок получил в политической тусовке название «ВГ — жив»), ждут серьезные неприятности. Наиболее серьезные проблемы могут коснуться глав Октябрьского, Чкаловского и Ленинского районов — Романа Рудометова, Вячеслава Мишарина, Дмитрия Ноженко. Руководители администрации губернатора могут в любой момент предложить кандидатов на их замену.

А инициатора снимка — бывшего вице-мэра Вадима Дударенко (компания собралась на его дне рождении) — могут скоро пригласить к себе правоохранители. Говорят, его предыдущей деятельностью на посту главы комитета по управлению муниципальным имуществом могут заинтересоваться новые руководители областных главков МВД и ФСБ.

Екатеринбург поделят на несколько муниципалитетов по челябинскому принципу

Наблюдатели обсуждают возвращение к идее дробления Екатеринбурга на несколько самостоятельных муниципальных образований. Первый аргумент сторонников этой версии — чрезмерно большая площадь нового зала городской думы (он рассчитан на 45 депутатов, это на 9 человек больше, чем в сегодняшнем депутатском корпусе). Добавление новых депутатских ставок потребуется для более четкой координации городской думой деятельности нескольких районных дум, утверждают они. Вторым сигналом о скором дроблении города стала публикация планов мэрии о создании в Екатеринбурге более чем 50 градостроительных зон, координировать развитие которых из одного центра власти будет весьма проблематично.

Куземка переедет в кабинет спикера Володина

Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга спорят, как использовать помещения на четвертом этаже мэрии, которые освободятся после переезда думы в новое здание. Есть версия, что сегодняшние депутатские кабинеты отдадут сотрудникам информационно-аналитических служб администрации, деятельность которых курирует вице-мэр Екатерина Куземка. Не исключено, что сама Куземка при этом займет кабинет спикера Игоря Володина, с которым у нее сложились не самые теплые отношения.

Один из самых обсуждаемых вице-мэров дал отпор критикам

Источники «URA.RU» расценивают возобновление реконструкции Зеленой рощи как аппаратное усиление вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова. Работы, которые уже неоднократно останавливали общественники, на этот раз встали из-за обнаружения захоронений. Скептики полагали, что благоустройство остановится до весны, но Бубнову удалось добиться согласия археологов и экологов. Как именно Бубнов смог так оперативно решить проблему, источники не уточняют.

В администрации Екатеринбурга подбирают замену Ковальчику — найдены пять вариантов

Слухачи в мэрии не сомневаются, что дело первого вице-мэра Александра Ковальчика на этот раз не закончится оправдательным приговором — несмотря на все усилия главы Екатеринбурга Александра Высокинского по защите члена своей команды. В этой связи в кулуарах уже перебирают возможных кандидатов на должность первого заместителя главы. Чаще всего звучат фамилии депутатов гордумы Алексея Вихарева, Александра Колесникова, Владимира Крицкого. Не исключают возвращения на пост члена прежней команды мэрии, ныне директора Индустриального парка «Уралмаш» Алексея Кожемяко, упоминается фамилия вице-губернатора Олега Чемезова. Аргумент в пользу последнего кандидата простой: «Поставят первым замом, чтобы потом легче было продвинуть на пост главы, если с нынешним вдруг примут решение расстаться».

Есть и замена Сметанину: пост не достанется чужим

Ушедшему в отставку председателю комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанину, похоже, нашли замену. В мэрии рассказывают, что пост может занять замначальника департамента образования по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения Михаил Ладейщиков. Фигура он, говорят, временная и до нынешнего поста работал в департаменте образования. Но будет назначен, чтобы кресло ответственного за транспорт не досталось представителям других групп влияния.

Спикеру думы Екатеринбурга дали прозвище

Сплетники из мэрии Екатеринбурга рассказывают, что некоторые рядовые чиновники дали спикеру городской думы Игорю Володину прозвище «Биохакер». Это якобы произошло после выступления Володина на конференции по «биохакингу», которое широко освещалось на службе муниципального парламента. Дискуссия была посвящена генетическому усовершенствованию человеческого организма, вживлению в него чипов и развитию экстрасенсорики. Слухмейкеры даже припомнили, что Володин на частных встречал любит рассказывать, как он очищает собственное биополе.

Свердловские чиновники сердиты на Высокинского из-за бытовухи

Владимир Жабриков © URA.RU

У избранных чиновников свердловского правительства появились личные претензии к Александру Высокинскому. Несколько членов кабмина негодуют: в их квартирах до сих пор не включено отопление. Чиновники поначалу входили в положение, оправдывая мэра тем, что пуск тепла — длительная процедура и постепенно оно дойдет до каждого. Однако через некоторое время начали жаловаться друг другу: «Как-то в этом году не торопятся».

Бизнес боится браться за строительство объектов Универсиады

Новый налог на имущество угрожает резким повышением платежей и по спортивным объектам, которые должны быть построены к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Инсайдеры «URA.RU» сообщают, что крупные ФПГ обеспокоены такой перспективой и лоббируют решения, которые спасут их от затрат: «Летом депутаты рассматривали закон об освобождении от налога на имущество организаций, инвестирующих в строительство культурных объектов. В случае с Универсиадой может быть применен такой же механизм».

Интерпол интересуется окружением Тунгусова

Не исключено, что правоохранительные органы некоторых европейских государств могут в ближайшей перспективе начать расследование в отношении отдельных бизнесменов, входящих в окружение бывшего первого заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова. Якобы иностранные силовики вскрыли факты легализации ими теневых капиталов. Если они настоят на начале расследования, очень многие работавшие с этими бизнесменами свердловские политики окажутся в крайне неприятном положении.

Авторитетные бизнесмены Екатеринбурга берут под контроль Оренбург

Владимир Андреев © URA.RU

По политической тусовке ходят слухи о якобы имеющейся договоренности между губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и группой авторитетных бизнесменов, контролирующих думу Екатеринбурга. Якобы Паслер решил взять некоторых близких к этим бизнесменам специалистов на работу, поручив им важные направления деятельности. Что авторитетные бизнесмены дадут за это оренбургскому губернатору взамен, не уточняется.

Осужденный замначальника ИК-2 грустит в колонии

На волю доносятся вести о том, как проводит время в тагильской ИК-12 (где содержат бывших силовиков) бывший замначальника ИК-2 Михаил Белоусов, осужденный за организацию пыток над заключенными. «Обычно бывшие сотрудники ГУФСИН попадают на «блатные» места в 12-й колонии, но Белоусова настолько не любят ни другие зэки, ни администрация колонии, что он работает в швейном цехе, как обычный заключенный. Он не имеет ни привилегий, ни поблажек», — рассказывает осведомленный источник. Раньше Белоусова постоянно навещал «адвокат-решала» Борис Искандарян. Но после того, как его самого посадили, навещать Белоусова стало некому. Зато они с Искандаряном теперь сидят вместе.

На СТС появится замена «Уральским пельменям»

Василий Гришин © URA.RU

Шоу «Уральские пельмени» на фоне многочисленных конфликтов и потери ключевых артистов все менее интересно телекомпании СТС, подозревают источники «URA.RU». Наблюдатели считают, что в скором времени юмористы рискуют потерять значительную долю эфирного времени. «Пока «пельмени» тонут в своих проблемах, СТС всерьез занялся расширением списка развлекательных программ и количества собственных звезд. Недавно, например, канал переманил к себе Михаила Галустяна», — заявил собеседник агентства.

Дмитрий Полянин уйдет из журналистики

Ходят слухи, что главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину предложили условия, на которых он уйдет с занимаемой должности. Якобы он может получить взамен статусный пост с высоким окладом. Не исключено, что речь идет о месте директора ГУП «Монетный щебеночный завод». Это предприятие всегда считалось теневым «кошельком» областной власти, взяв его под контроль, Полянин сможет сохранить позиции и оказывать влияние на свердловскую политику. Если же главред откажется от щедрого предложения, то областные власти могут лишить его поддержки — и тогда, намекают источники, ему не светит некое уголовное дело.

Инсайды Челябинской области

Текслер отменил светский поход ради Совета Федерации

Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер планировал в пятницу сходить вместе с супругой Ириной Текслер на открытие ежегодной межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка — 2019». Однако в последний момент появилась возможность выступить на бюджетных слушаниях в Совете Федерации РФ. И губернатор отказался от светского мероприятия, чтобы в Москве рассказать депутатам верхней палаты парламента о проблемах региона. Ирина Текслер отменять визит не стала. И купила на книжной выставке издание про футбол для своего сына Михаила Текслера, который так любит этот спорт и сам ходит на секцию в Челябинске.

Как Голицын и Мошаров поделят область…

Самое громкое событие в политической жизни региона — решение губернатора Алексея Текслера ввести две новые ставки заместителей, которые будут курировать территории по «кустовому» принципу. Чиновники держат в секрете, надзор за какой частью Челябинской области получат Евгений Голицын и Станислав Мошаров. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе, когда Текслер вернется из Москвы. Однако в правительстве области говорят, что все уже решено. Мошаров получит кураторство над севером области, а Голицын — южной ее частью. Единственное, что пока не определено — какие именно муниципалитеты достанутся каждому из них, где пройдет раздел их зон ответственности (Челябинск, Магнитогорск и Копейск выведены из их компетенции и напрямую курируются Текслером и его профильными замами).

…а ведь их карьеры шли на спад!

Вадим Ахметов © URA.RU

В коридорах правительства Челябинской области рассказывают, что Евгению Голицыну и Станиславу Мошарову во многом повезло. Да, губернатор Алексей Текслер планировал оставить их в команде, но решение о назначении их заместителями по развитию территорий во многом было спонтанным. Поводом послужила череда ЧП в муниципалитетах: в Верхнем Уфалее власти скрывали коммунальную аварию, оставившую город без воды, а в Карталинском районе во время срыва отопительного сезона врио главы Сергей Ломовцев уехал в отпуск. Текслер назвал неуправляемой ситуацию в муниципалитетах. И Голицын с Мошаровым, которым еще некоторое время назад подбирали другие должности, были рекрутированы на свои нынешние посты.

Мэры недовольны новыми кураторами

Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего из-за появления новых вице-губернаторов, курирующих территории, переживают главы городов и районов. Для областных властей Евгений Голицын и Станислав Мошаров — это усиление контроля над территориями. А для мэров — дополнительная головная боль. Причина в том, что сейчас они отчитываются и работают с профильными министерствами и вице-губернаторами. И никто из местных чиновников не знает, как выстраивать работу с новыми кураторами. Если их интересы будут пересекаться, то это может вызвать конфликты. В правительстве области уверяют, что все полномочия будут четко определены, это исключит недопонимание между чиновниками.

Векшин удивил коллег по правительству

Новый куратор внутренней политики Челябинской области Анатолий Векшин удивил коллег. Он пришел в красных носках на заседание правительства региона, где губернатор Алексей Текслер объявил о его назначении своим новым замом. Необычный туалет Векшина стал предметом обсуждения. Похоже новый куратор внутренней политики — очень креативный чиновник.

Овакимян может вернуться в правительство

Бывший вице-губернатор Челябинской области Алексей Овакимян может вернуться в правительство региона. Говорят, что началась проверка его кандидатуры для согласования на одну из высоких должностей. Проверяются все документы, запрашиваются справки на Овакимяна у силовиков. Рассказывают, что он может возглавить воссозданное Главное управление материальных ресурсов (ГУМР). Второй вариант для него — пост замминистра экономического развития области. Впрочем, если с документами у Овакимяна все в порядке, то справки от силовиков вызывают тревогу.

ГУМР может возглавить Агеев

Вадим Ахметов © URA.RU

Большие шансы возглавить Главное управление материальных ресурсов есть у нынешнего руководителя Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрия Агеева. Он имеет ученую степень кандидата экономических наук, работал в налоговой полиции и ОБЭП. Поэтому сомнений в его компетентности и честности не возникает. Другое дело, что и на нынешнем месте руководство региона им довольно. Поэтому решение пока не принято.

Челябинские министерства готовятся к сокращениям

Создание нового ведомства в правительстве области — министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов — обнажило неожиданную проблему. Оказывается, количество ставок госслужбы едва ли не превышает установленный лимит. Чтобы вписаться в него, решено оптимизировать другие министерства. Сейчас чиновники правительства области ищут дублирующие функции во всех ведомствах, чтобы сократить лишние ставки ради минпрома.

В правительстве области появится новая структура

Одним из вариантов решения проблемы со ставками госслужащих в правительстве региона рассматривают создание новой структуры, которая бы централизованно занималась подбором кадров для всех областных ведомств. Это позволит сократить отделы кадров, действующие во всех министерствах, главных управлениях и прочих чиновничьих структурах. Новое подразделение также призвано победить кумовство в министерствах и ведомствах.

В мэрии Челябинска готовится отставка

Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр по городскому хозяйству Челябинска Евгений Крехтунов повторил ошибку глав муниципалитетов, уехавших в отпуск сразу после выборов в разгар подготовки к отопительному сезону. Тепло в дома подавалось не без сбоев. А Крехтунов в это время нежился на курорте. В администрации говорят, что врио мэра Наталья Котова изрядно разозлилась, когда две самые напряженные недели профильного зама не было рядом. Но окончательно ее поразило решение Крехтунова дистанционно продлить себе отпуск еще на неделю.

«Вот и пусть теперь идет отдыхать насовсем», — такую фразу приписывают Котовой в кулуарах. Крехтунова в Челябинске ждет жесткий разговор с мэром, который может привести к смене куратора городского хозяйства.

Бизнес общественников пошатнулся

Отставка председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина может сильно ударить по некоторым общественным организациям, стоявшим на страже архитектурного облика города. Инсайдеры рассказывают, что в последние годы сложилась устойчивая схема их взаимодействия с чиновниками. Якобы общественники появлялись на объектах, которые подлежали реставрации, и набрасывались с жесткой критикой на арендаторов и подрядчиков. Затем им предлагались услуги компании по проектированию зданий, которой владеет дочь одного из стражей архитектуры города. Как только с ней заключался контракт, претензии общественников тут же снимались. Сейчас этот семейный бизнес под вопросом — новым руководителем госкомитета назначен сотрудник аппарата губернатора и правительства области Алексея Федичкина, на которого у общественников нет выходов.

Барышева застукали с чиновниками

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Госдумы Андрей Барышева застали в одном из городских кафе в центре Челябинска с чиновниками мэрии. Сплетники рассказывают, что он обсуждал проблемы своего бизнеса. И очень ругал новое руководство города за то, что стало закрывать стоянки и павильоны, которые, как считается, курирует народный избранник.

День рождения Шмидта пропустили

Новый спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт 3 октября отметил 45-летие. Многие коллеги и чиновники поздравили его с юбилеем. Однако часть представителей городской элиты, которые по статусу должны были тоже это сделать, просто не отследили дату. Шмидт избран спикером гордумы только 24 сентября. И пока еще у городских VIP нет привычки поздравлять его.

Мительману припомнили членские взносы

Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе говорят, что депутат и бизнесмен Илья Мительман хочет пролоббировать назначение своего человека главой муниципалитета. Слухачи называют имя: мол, это действующий замглавы района Константин Матыгин. Дескать, народный избранник начал готовиться к выборам в Госдуму. Для этого ему нужен административный ресурс. Более того, глава территории, как правило, возглавляет и местное отделение «Единой России». Таким образом Мительман серьезно усилится. Однако планы депутата могут не сбыться. Рассказывают, что он во время выборов грозился чуть ли не выйти из «Единой России» во время конфликта с депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Говорят, он помогал деньгами нескольким справедливороссам. И при этом ячейки «ЕР», которые он курирует, до сих пор не сдали партийные взносы.

Жилин собрался в ЗСО

Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, уволившийся по требованию губернатора Алексея Текслера, вопреки мнению многих наблюдателей не намерен уходить из политики. В Златоусте говорят, что он ведет консультации на тему участия в выборах в Заксобрание Челябинской области. Получить поддержку «Единой России» нет шансов. Но договориться о выдвижении от партии технического кандидата, который бы проиграл Жилину-самовыдвиженцу, вполне себе вариант.

Бунт в Карталинском районе был не против губернатора, а против кураторов

Демарш карталинских депутатов, которые отказались принимать отставку врио главы Сергея Ломовцева, чего требовал губернатор Алексей Текслер, направлен не против главы региона, а против кураторов территории, которые не удосужились приехать и поговорить с местными элитами. За два дня до заседания, где рассматривался вопрос, заместителю главы по социальным вопросам и секретарю местного отделения «Единой России» поступило только два звонка: от замглавы аппарата губернатора и правительства Алексея Фартыгина и от куратора муниципалитета от «ЕР», депутата ЗСО и зампреда регионального отделения партии Александра Мотовилова. Оба потребовали от чиновницы не допустить бунта. Местные депутаты сильно возмутились, что в их и без того проблемной территории, чей глава осужден за махинации, пытались решить вопрос административными методами. Несмотря на то, что все народные избранники представляют «ЕР», они отказались следовать и партийной дисциплине, и указанию областного чиновника.

Кретов и Косилов пролоббировали ректора вуза

Вадим Ахметов © URA.RU

На пост ректора Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) согласована кандидатура врио главы вуза Светланы Черепухиной. Говорят, что это решение пролоббировали глава агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов и соучредитель агрофирмы «Ариант» Александр Кретов, зять основного акционера компании Александра Аристова. Черепухина ранее работала проректором по финансовой и экономической работе вуза. В отличие от других университетов, выборы в ЮУрГАУ не проводятся. Главу университета назначает министерство сельского хозяйства РФ.

В Чебаркуле ждут отставку Ковригина

В Чебаркуле с новой силой прошел слух о том, что арестованный по обвинению в получении взяток мэр Сергей Ковригин подал заявление об отставке. Якобы он передал документ в правительство региона, и все решится в ближайшие дни. Эта тема обсуждалась всю последнюю неделю. Однако Ковригин продолжает сидеть под домашним арестом у себя дома. Люди, которые его хорошо знают, уверяют, что глава будет держаться за должность до последнего. А разговоры об его отставке — это попытка выдать желаемое за действительное.

Первомайку заставят объединиться с районом

После публичных слушаний в поселке Роза, а ранее в Коркино и в одноименном районе, можно проводить объединение всех территорий в единый муниципалитет. И даже не учитывать мнение единственного оставшегося поселения — Первомайского. Однако районные власти решили не торопиться с решением. И все-таки настояли на проведение слушаний и в Первомайке. Это должно окончательно легитимизировать объединение четырех отдельных муниципалитетов в один.

Инсайды Тюменской области

Мэру Тюмени прочат пост губернатора

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят слухи, что мэр Тюмени Руслан Кухарук, который неоднократно становился лидером рейтинга глав российских городов, может быть включен в президентский кадровый резерв для замещения должности губернатора. «Конечно, это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Тем не менее, он станет одним из тех, кто может быть назначен на должность губернатора одного из регионов», — отмечают инсайдеры. Точно так же развивалась карьера Александра Моора, который был включен в этот список по положительным результатам деятельности на посту главы Тюмени. «И сейчас эффективно управляет одним из самых успешных регионов страны», — говорят слухачи.

Перед новым тюменским прокурором стоит сложная задача…

В Тюмени обсуждают назначение нового прокурора региона Владислава Московских. В ведомстве его ждут уже в начале следующей недели. «Главная задача нового прокурора — помимо обеспечения основных функций надзорного ведомства — остаться равноудаленным от различных групп влияния. Это в свое время удалось его предшественнику [Владимиру Владимирову], даже в таком деликатном деле как конфликт между ФСБ и МВД в регионе. Который, к слову, до сих пор развивается», — говорит наблюдатель.

., а прокуратуру ожидает аппаратная борьба

Владимир Андреев © URA.RU

В кулуарах силовых структур усиленно обсуждают, что за назначением нового прокурора Тюменской области Владислава Московских внутри ведомства начнется серьезная аппаратная борьба. «Ходят слухи, что Руфат Биктимеров рассматривал возможность сохранить за собой пост главы, и уже «держит в руках» управления прокуратуры, а также имеет крепкие связи в Москве. Борьба кончится либо миром, либо кто-то из них уйдет на повышение в другой регион», — отмечают слухачи.

Сотрудники полиции ждали отставку Алтынова

Сплетники рассказывают, что сотрудники УМВД Тюменской области ждали отставку Юрия Алтынова с поста главы ведомства. «Когда Алтынов собрал полицейских и объявил об уходе, люди были готовы к этому. Это не было неожиданностью для силовиков», — рассказывают собеседники. По их версии, слухи об уходе Алтынова усилились после того, как сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в полицию.Губернатор Моор отказывается от банкетов

Сплетники рассказывают, что губернатор Тюменской области Александр Моор меняет устоявшийся формат мероприятий. Например, ранее, когда проводились различные презентации или запускали объекты, проводились банкеты после официальной части. Но, по словам сплетников, Моор не поддерживает это. «Глава региона много работает и ему просто некогда тратить время на такие вещи», — рассказывают слухачи.

Тюменским чиновникам нравится, как их критикует губернатор

Слухачи в кулуарах Желтого дома отмечают интересную деталь в работе губернатора Тюменской области. По их словам, глава региона, даже когда критикует подчиненных, делает это корректно. «Предыдущий глава региона Владимир Якушев мог задать каверзный вопрос и с позором выгнать с совещания, если не получал ответ. Моор же всегда дает возможность высказаться и подготовить нужную информацию», — рассказывают сплетники. По их словам, это благоприятно влияет на атмосферу в коллективе.

АНПЗ планирует банкротить Лисовиченко и Мазурова

Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры бизнес-сферы передают, что руководство Антипинского НПЗ планирует вернуть часть средств в компанию за счет его экс-владельца Дмитрия Мазурова и бывшего директора Геннадия Лисовиченко. «Глава Сбербанка Герман Греф считает их виновными в хищениях средств с завода. Теперь банк активно ищет все структуры, имеющие отношение к этим предпринимателям. В большей степени это касается, конечно, Мазурова, но и Лисовиченко попадет под раздачу», — передают слухмейкеры. По их словам, Греф поставил задачу вытрясти с бывших партнеров деньги любыми способами, вплоть до личного банкротства. Так ли это, остается только гадать.

Тюменские татары планируют создать новый совет

В курилках Желтого дома шепчутся, что весомая часть диаспоры сибирских татар недовольна результатами прошедших выборов в совете Национально-культурной автономии (НКА), главой которого была избрана редактор журнала «Яна сулыш» Лейсан Харматуллина. «Они надеялись на какие-то изменения после того, как снимут старого во всех смыслах главу Ришада Зиганшина, а в ответ получили абсолютно провластного лидера. Теперь они создадут свою НКА, которая объединит всех недовольных», — передают слухачи. По их мнению, это еще больше повлияет на разобщенность татарской диаспоры в регионе.

«Тюменьмолоко» скупает активы

В бизнес-кругах обсуждают новость, что известное тюменское предприятие «Тюменьмолоко» планирует увеличить свои активы и для этого ищет подходящее предприятие. «Поговаривают, что предприятие заинтересовала компания «ПК «Молоко» в Нижней Тавде. У ребят сейчас нелегкие времена, а завод работает вполне успешно. Возможно, они в ближайшее время сделают предложение, от которого сложно отказаться», — передают инсайдеры. Но возможен и другой вариант событий — правительство и губернатор Александр Моор могут помочь тавдинскому предприятию, говорят слухачи. Глава региона старается поддерживать местных производителей.

«Ростелеком» хочет расширить свое присутствие в Тюменской области

Инсайдеры передают, что компания «Ростелеком» собирается купить лидера рынка связи в тюменском пригороде «Русскую компанию», которая обеспечивает практически все коттеджные поселки проводным интернетом и телефонией. «Это позволит ей серьезно нарастить объемы и географию своего присутствия на рынке Тюмени. Это большая и богатая территория для осваивания», — сообщают инсайдеры. По их информации, заключение сделки намечается на последние месяцы 2019 года.

Инсайды ХМАО

Комарова разобрала визит полпреда в ХМАО

Светлана Лесовская © URA.RU

В кулуарах югорского правительства обсуждают итоги закрытого совещания губернатора Натальи Комаровой с «разбором полетов» после визита в Ханты-Мансийск полпреда УрФО Николая Цуканова. По версии источников, югорские власти остались довольны итогами совещания, а сама губернатор даже похвалила некоторых заместителей за их доклады. «Конечно, вопросы остались, но само совещание было более радужным, чем его представляли чиновники», — резюмируют инсайдеры.

Новый вице-губернатор Югры остался без команды

В югорском правительстве поговаривают, что новый вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока не может согласовать ставки своих советников, помощников и секретарей. «У других вице-губернаторов их по шесть человек, а у бывшего генерала Тиртоки нет ни одного», — судачат сплетники.

Против главы депспорта ХМАО назревает заговор

Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что сотрудники департамента спорта ХМАО планируют обратиться к губернатору Наталье Комаровой с жалобами на своего руководителя Сергея Артамонова. «Варяг никак не может привыкнуть к нашему региону, у него не хватает смелости, чтобы принимать важные управленческие решения, что затягивает многие необходимые вопросы», — судачат инсайдеры.

В ХМАО проведут перепись правительственного имущества

По слухам, экс-руководитель департамента имущества ХМАО-Югры Анатолий Уткин, который получил пост югорского вице-губернатора, поставил задачу провести масштабную ревизию всех имущественных активов в регионе. «Пока непонятно зачем эта ревизия. Может, чтобы ничего не потерять с баланса», — отшучиваются инсайдеры.

Вице-губернаторы ХМАО скидываются на подарок Комаровой

Николай Бастриков © URA.RU

Инсайдеры в югорском правительстве рассказывают, что вице-губернаторы скидываются на подарок губернатору Наталье Комаровой. «Предполагается скинуться на новенький телефон, такой подарок будет очень кстати для начинающего блогера, которым и является Наталья Комарова. Старенький iPhone 5, которым пользуется Комарова, сильно устарел», — судачат сплетники.

Губернатор Югры полюбила приезжать в Сургут

Ходят слухи, что губернатор Югры Наталья Комарова выделяет Сургут среди остальных муниципалитетов по подготовке к ее визитам. Глава региона в 2019 году чаще всего бывает в крупнейшем городе ХМАО. Связано это с ее личным участием в решении проблем обманутых дольщиков. За прошедшее время местные чиновники научились организовывать работу губернатора так, чтобы ей было комфортно. «Кроме того в Сургуте на встречи с Комаровой собирается довольно воспитанная публика. Обычно общение обходится без хамства, резких нападок и проходит в конструктивном ключе», — шепчутся слухачи.

Чиновники Сургутского района боятся нового скандала с покупкой жилья для льготников

В мэрии Сургутского района боятся нового скандала с участием УФАС и прокуратуры из-за покупки квартир для переселения жителей из аварийных домов. Очередной транш из округа придет в конце года и чиновникам придется осваивать его в сжатые сроки. «А это значит, что у надзорных органов вновь могут возникнуть вопросы к условиям контракта. Глава района Андрей Трубецкой потом будет рапортовать об успешном переселении, а отвечать на претензии придется исполнителям, чьи подписи будут стоять под документами. И никто их руководства муниципалитета им не поможет», — шепчутся в районной администрации.

Силовики после выборов вновь вернулись к громким делам в Сургутском районе

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что после выборов силовики вернулись к рассмотрению громких дел в Сургутском районе. У директора детской школы искусств в поселке Нижнесортымском Лаврентия Лобазова, который выдвигал свою кандидатуру на должность мэра, вновь прошли обыски. В истории с канализационно-очистными сооружениями разбирается следственный комитет. «Жалобу на руководство поселка, которое не принимало объект после реконструкции, писала районная администрация. Однако сейчас выяснилось, что у КОСов действительно есть проблемы с их техническим состоянием и документацией. Так что как бы эта проверка не вышла боком для самого главы Сургутского района Андрея Трубецкого», — переговариваются злые языки.

После слива компромата в сеть в Пыть-Яхе политики боятся общаться с журналистами

Поговаривают, что после скандала с опубликованием компрометирующего видео мэра и спикера думы Пыть-Яха в напряжении находится и другие городские политики. Ляпы и запинки во время интервью случались у многих. И теперь все находятся в напряжении: не всплывет ли в интернете вторая серия с участием других действующих лиц. Косые взгляды на себе теперь ловят и журналисты муниципальной ТРК «Пыть-Ях Информ», откуда и произошла утечка видео. «Спикеры теперь будут гораздо более осторожны в выражениях, общаясь с телевизионщиками», — обсуждают в кулуарах мэрии.

Нефтяной генерал недоволен делами в своем банке и пенсионном фонде

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что в руководстве «Сургутнефтегаза» недовольны финансовой ситуацией в своих «дочках» — «Сургутнефтегазбанке» и НПФ «Сургутнефтегаз». Якобы там нашлись серьезные финансовые нарушения, и теперь менеджменту этих структур придется объясняться перед генеральным директором нефтяной корпорации Владимиром Богдановым. «В банке, например, чтобы реабилитироваться перед учредителем начали активно работать с дебиторской задолженностью. Уже, например, отправлен иск в арбитражный суд ХМАО о банкротстве строительной компании югорского олигарха Андрея Копайгоры», — судачат сплетники.

«Оффлайновых» чиновников отправят на биржу труда

Слухачи, близкие к югорскому истеблишменту, рассказывают, что инициатива губернатора Комаровой о том, что чиновники обязаны вести соцсети, не всеми воспринимается с положительной стороны. «Большинство югорских чиновников до сих пор живут где-то в середине 90-х, где нет интернета, а если не дал комментарий, то и СМИ ничего не расскажут. Для них вся эта открытость власти — от лукавого», — ерничает информатор. Собеседник добавляет, что несмотря на объективно положительную инициативу Комаровой и ее достаточно лояльный настрой в отношении подчиненных, с самыми несговорчивыми чиновниками она может распрощаться.

Крупнейший район ХМАО претендует на неформальное лидерство по уровню довольства властью

Алексей Андронов © URA.RU

Слухмейкеры шепчутся, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин может стать самым эффективным управленцем в неофициальном рейтинге, который ежегодно, якобы, составляют в окружном правительстве в закрытом режиме. «В рейтинге много показателей, но один из важнейших — количество претензий от населения в сторону власти. Нижневартовский район в этом смысле рекордсмен. Бывают месяцы, когда там не регистрируется ни одной жалобы и в целом это одна из самых стабильных территорий», — удивляется слухач.

Нижневартовских экологов просят о неожиданном мастер-классе

Инсайдер в администрации Нижневартовска рассказывает, что там, якобы, впечатлены успехами небольшого городского управления экологии в соцсетях. «Городские экологи смогли сделать Instagram-аккаунт своего управления интересным и полезным, при этом им занимается одна милая девушка из управления, в свободное от основной работы время. Что называется: без бюджетов и кредитов», — удивляется источник. На фоне этой информации, продолжает источник, другие управления и департаменты просят экологов провести мастер-класс по работе в соцсетях, чтобы не выглядеть на фоне зеленых хуже.

НКО боятся рассказывать о проблемах

По слухам, члены некоммерческих организаций боятся рассказывать о своих проблемах и высказывать просьбы, из-за опасений лишиться финансовой поддержки. «НКО живут на гранты и пожертвования и если они заикнуться где-нибудь о том, что власть не дает им работать, то все — можно закрываться», — добавляет собеседник. В пример слухач ставит федерацию спортивных нард ХМАО, которая являясь НКО, якобы, не может добиться поддержки из-за предполагаемого конфликта ее руководителя с окружными и местными чиновниками. Глядя на эту ситуацию, остальные НКО предпочитают помалкивать.

Инсайды ЯНАО

От Артюхова ждут объявления о возвращении рейса «Аэрофлота»

Владимир Андреев © URA.RU

В курилках властных учреждений обсуждают предстоящий прямой эфир Дмитрия Артюхова в «Инстаграм». Самый молодой губернатор России готов ответить на самые разные вопросы, которые поднимут сами жители. Как ожидается, среди них будет тема про отмену рейса «Аэрофлота» Салехард — Москва. «Чиновники любили летать именно «Аэрофлотом», и многие переживают, что компания готова закрыть рейс. Сейчас в правительстве пытаются этот вопрос решить. Надеемся, что властям удастся убедить «Аэрофлот» остаться. И Артюхов об этом объявит. Ну или хотя бы в правительстве договорятся с S7 о выполнении полетов до Москвы», — болтают слухачи.

Муниципалы мониторят «Инстаграм» губернатора

В преддверии прямого эфира губернатора Дмитрия Артюхова в «Инстаграм» у муниципальных чиновников добавилось работы. «В мэрии дали задание: смотреть, на что жалуются ямальцы в комментариях к постам губернатора в соцсетях. Особое внимание надо обращаться на посты, которые касаются муниципалов», — рассказывает сотрудник одной из администраций.

Артюхов, напомним, просил ямальцев присылать также вопросы ему в директ и писать во время прямого эфира. «А вот что там напишут — уже и не предугадаешь! Каждый раз, когда губернатор, общается с населением, волнуемся. Он же готов публично обсуждать любые темы», — признаются сплетники.

Губернатор одобрил реалити-шоу от ямальского телеканала

Александр Мамаев © URA.RU

По информации источников «URA.RU» в начале недели, гендиректор ОГТРК «Ямал-Регион» Эдуард Ярмаметов на встрече с губернатором Дмитрием Артюховым представил концепцию развития телерадиокомпании, а также медиапроекты, которые стартуют в новом телесезоне. «Дмитрий Артюхов в целом оценил концепцию развития и изменения на главном телеканале региона положительно», — рассказал источник.

Сам Ярмаметов уже заявил, что в новом телесезоне ямальцев ждут музыкальные баттлы, а также travel и реалити шоу. Упор в утренних и вечерних эфирах будет сделан на развлекательные, просветительские и информационные программы. «В линейку новостей добавляются спецвыпуски, в основе которых — прямые включения из городов округа. «Ямал-Регион» преображается и выходит на новый профессиональный уровень», — объяснил медиаменеджер.

Напомним, что Артюхов проводит масштабную реформу СМИ в округе. Самый молодой губернатор России хочет, чтобы телерадиокомпания работала по современным стандартам.

В Росприроднадзоре Ямала прошли массовые сокращения

depositphotos.com

Инсайдеры «URA.RU» рассказывают, что в управлении Росприроднадзора по Ямалу, который «доживает» последние недели в качестве отдельного подразделения, прошли масштабные сокращения. В частности, «чистка» коснулась офисов в Салехарде. «Со вторника стоянка пустая. Кабинеты пустые. Телефоны не отвечают. Пока никто не знает, какой штат будет. В Салехарде остались пять человек: юрист, два бухгалтера, один сотрудник отдела кадров и водитель», — рассказал собеседник.

При этом в другом крупнейшем подразделении — в Ноябрьске — сотрудники продолжают работать в полном составе. «В Ноябрьске остались вся команда [бывшего начальника управления Сергея] Попов», — уточнил инсайдер. Так ли это, остается только гадать.

Бывший ямальский чиновник, уволенный после секс-скандала, может перезапустить карьеру

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутату думы Ноябрьска Дмитрию Бавдурному, который покинул пост бизнес-омбудсмена Ямала после секс-скандала , инсайдеры «URA.RU» пророчат перезагрузку карьеры. По данным источников в городе, в ближайшее время Бавдурный станет куратором ЛДПР в Ноябрьске, но этот пост станет лишь «транзитным пунктом».

Предполагается, что депутат может в ближайшее время сместить Дениса Садовникова с поста регионального координатора либерал-демократов. Не исключено, что в партии из-за этого может пройти раскол, предполагают сплетники в Ноябрьске.

Отставка в мэрии района Ямала сулит проблемами «Единой России»

По информации инсайдеров «URA.RU» в Тазовском, у отставки Сергея Семерикова с поста первого замглавы Тазовского района могут быть неожиданные последствия. Бывший чиновник также возглавлял районное отделение «Единой России». Теперь партийцы затаили обиду на главу района Василия Паршакова и даже могут угрожать выходом из партии. Конфликт мэра и его команды, которая по большей части состоит из представителей Красноселькупского района, с местной политической элитой может сказаться на успехах партии во всем регионе. Так, в следующем году переизбирается состав районной думы и Заксобрания округа.

Инсайды Пермского края

Губернатор Прикамья показал свое отношение к журналистам

Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников не пришел на открытие всероссийского медиафорума в Перми, вместо этого он предпочел улетать на газовый форум в Санкт-Петербург. Собеседники агентства отмечают, что так глава региона в очередной раз продемонстрировал свое безразличное отношение к местным журналистам. «На своей первой пресс-конференции он говорил, что будет проводить такие встречи чуть ли не каждый месяц. Но потом благополучно забыл про свое обещание. Сейчас идут лишь Instagram-эфиры, на которых невозможно задать главе региона вопросы напрямую», — говорит собеседник информагентства.

Он предполагает, что Решетников мог не пойти на форум, потому что не видел для себя в этом каких-либо плюсов. «Ему могли начать задавать неудобные вопросы, на которые он не готов отвечать. Поэтому медиафорум превратился просто в самую обычную встречу знакомых и не более того», — говорит участник форума. Он утверждает, что одной из самых обсуждаемых тем на форуме стало назначение бывшего гендиректора ВЕТТЫ Елены Андреевой на должность руководителя медиахолдинга «Местное время».

Выступление перед учителями замглавы Перми назвали лицемерием

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель администрации города Перми Людмила Гаджиева поздравила учителей с наступающим профессиональным праздником, заявив: «Я так люблю наше пермское образование. Я реально горжусь тем, какой результат мы с вами делаем». Эти слова, говорит инсайдер, многие учителя назвали откровенным лицемерием и оскорблением пермских учителей. «Гаджиева отвечает за реформу образования. С ее подачи ликвидируют школы и детские сады, объединяя их в единые учебные заведения-монстры. Дети после этого начинают учиться чуть ли не по ночам, а учителя вынуждены работать по 16 часов в сутки», — говорит источник.

На должность замглавы минздрава Прикамья рассматривают трех кандидатов

Поговаривают, что место уволившейся заместителя министра здравоохранения Пермского края Янины Калиной может занять главврач пермской станции скорой помощи Евгений Камкин, главный врач Березниковской больницы Михаил Суханов или главврач кардиодиспаснера Кирилл Прохоров. «Камкин — самая вероятная фигура, он в последнее время частый гость в министерстве. Про Суханова говорят много, но, вероятнее всего, он просто откажется. Ему это не нужно, он практикующий хирург и хочет развиваться в этом направлении», — говорит инсайдер. По его мнению, возможно, краевая власть захочет сделать «ход конем» и предложит высокую должность Прохорову, чтобы «купить лояльность» его отца — медиаменджера Владимира Прохорова. «Этот вариант развития событий еще и в свете возвращения на медиарынок Елены Андреевой. Власти придется с ней бороться и нельзя допустить, чтобы Прохоров-старший вел себя плохо по отношению к краевой администрации», — пояснил инсайдер.

Скриванов разработал технологию, как подорвать авторитет власти

Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов пытается усилить свои позиции в регионе за счет подрыва авторитета действующей администрации, говорит инсайдер. Он утверждает, что по заданию Скриванова подконтрольные ему журналисты и местные депутаты через свои аккаунты в социальных сетях занимаются адресной дестабилизацией в регионе. «Выбирается конкретная территория, собирается по ней информация и выдается «черный пост» о том, как там все плохо и, что во всем виноват губернатор или местная администрация», — утверждает инсайдер. Уточняется, многие публикации размещаются преимущественно в социальной сети «ВКонтакте» по причине того, что именно там находится целевая аудитория из районов края.

Глав территорий Коми-Пермяцкого округа стали вызывать «на ковер»

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что после визита «десантных групп» (в них вошли представители администрации губернатора и «Единой России») в объединенные муниципалитеты Коми-Пермяцкого округа, глав территорий стали вызвать в краевую администрацию для проведения «профилактических бесед». «Главы поняли, что могут с треском провалить предстоящие выборы 27 октября. И уже начали искать виноватых в том, что не смогли выдвинуть нормальных кандидатов и мобилизовать подконтрольное население для активного голосования», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в краевом центре в беседах тет-а-тет главам доступно, используя нецензурные слова, объясняют кто на самом деле понесет ответственность за возможный провал на выборах.

Глава ключевого района Прикамья не может чувствовать себя уверенно

Политический долгожитель Александр Кузнецов сделал все возможное, чтобы остаться на своем посту еще на один срок. Глава Пермского района собрал достаточно аффилированное земсобрание и сделал так, что его возглавил соратник Кузнецова — Николай Коцофан. Однако интрига на предстоящих выборах главы пока остается. Окончательное решение, конечно, будет принимать губернатор Пермского края, говорит инсайдер. Однако предпочтения Максима Решетникова пока до конца не ясны. «Если выбор губернатора падет не на действующего главу, то и поддержку своего окружения на Кузнецову ждать не стоит», — пояснил источник.

Победа коммунистов не изменит ситуацию в проблемном Александровске

Победа представителей от КПРФ на выборах в думу Александровска не сможет изменить сложную ситуацию в территории. В территории нарастает недовольство из-за оптимизации в бюджетной сфере, проблем в сфере ЖКХ. Зацепиться за победу «Единой России» было довольно сложно. Ситуация требовала нестандартного подхода, но в партии власти пустили все на самотек. Но после победы «коммунистов» денег у территории больше не появится, а проблемы останутся.

«Де-факто местного самоуправления больше не существует. Бюджеты централизованы на уровне края. Собственных доходов у муниципалитета практически нет — все завязано на решении региональных властей. Наивно полагать, что «левые» смогут вывести территорию из депрессивного состояния», — пояснил инсайдер.

Новоизбранные депутаты-коммунисты могут голосовать, как «ЕР»

К новоизбранным депутатам-коммунистам Александровской думы отправили парламентеров из краевой администрации, говорят инсайдеры. «Возглавляет группу переговорщиков министр ЖКХ Александр Шицын. Он был главой Александровска и знает, на кого и как можно надавить, кому и что пообещать, а кого просто проигнорировать», — сообщает источник. Самая главная цель, которой пытаются добиться краевые власти, — это выбор на предстоящем заседании думы нужного им председателя, а также утверждение лояльного к краевым властям главы территории.

Администрация Перми не держит слово

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что выжившего после падения башенного крана весной этого года мужчину выселяют из комнаты в маневренном фонде. «Когда произошло ЧП и кран разрушил двухэтажный дом на улице Решетникова, то администрация пообещала всех расселить и предоставить временное жилье. Сейчас же включилась бюрократическая машина и людей выгоняют на улицу по формальным основаниям», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что основной причиной выселения является факт, что мужчина, который в момент падения крана находился в разрушенной квартире, зарегистрирован по другому адресу. «Собственником квартиры является его сестра, но жил в этой квартире всегда именно он. И после того, как его дом оказался разрушен, а вещи уничтожены — переехал в маневренный фонд», — уточняет собеседник информагентства. Сообщается, что сейчас администрация Перми отказала в предоставлении ему такого жилья, а комендант общежития, где живет мужчина, заставляет его собрать вещи и идти на улицу.

Протест медиков в Пермском крае раскачивают искусственно

Продолжающийся уже несколько месяцев протест медиков в Прикамье, намеренно раскачивают. Хотя проблемы в отрасли действительно есть. Сторонам придется садиться за стол переговоров, уверены инсайдеры. Однако по слухам, ситуация намеренно нагнетается. Группа недовольных медиков продолжает активную информационную войну, которая направлена на действующую главу минздрава Оксану Мелехову. И хотя отставка министра в ближайшее время маловероятна (в качестве прикрытия для Мелеховой была выбрана ее заместитель Янина Калина, лишившаяся своего поста), «держать удар» Мелеховой придется еще не раз. «Проблем за эти годы в Пермском крае накопилось достаточно, ситуация в отрасли очень непростая», говорит источник.

«Т Плюс» занялись благотворительностью против своей воли

Пермские теплоэнергетики из компании «Т Плюс» под административным давлением подключили в Березниках к теплосетям 11 многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов». «Сделали они это без заключения необходимых договоров о техническом присоединении и сейчас не знают, как и с кого получить за это деньги», — говорит инсайдер. Он уточняет, что такой благотворительностью они вовсе не хотели заниматься и сделали это лишь потому, что краевым властям необходимо было отчитаться перед федеральным центром о том, что расселение людей в Березниках из зоны провалов идет по плану. Сообщается, что если бы дома не подключили, то под ударом бы оказался лично губернатор Пермского края Максим Решетников.

Инсайды Курганской области

Чиновники готовятся отдыхать

Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что одновременно с отпуском курганского губернатора Вадима Шумкова отдыхать планирует и его новоиспеченный зам Оксана Куташи. Эту новость чиновники в правительстве восприняли с особым удовольствием, поскольку многие недолюбливают даму за крутой нрав. «Пока начальство отдыхает, подчиненные тоже отдохнут», — смеются слухачи.

В департаменте АПК «зачистят» «пугинских»

В департаменте АПК ждут, что новый руководитель Владимир Архипов постарается избавиться от команды, которую его предшественник — Сергей Пугин. Сплетники напоминают, что первый зам Юрий Михеев уже уволился. «Теперь и остальные спешат найти себе новую работу», — говорят слухачи.

Перестановки в правительстве продолжатся

Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники уверены, что перестановками в высших слоях правительства дело не ограничится. В ближайшее время они прогнозируют уход руководителей важных управлений. Так, заговорили о желании уволиться начальника управления госслужбы и кадров Владимира Ломова. «Уходят крепкие профессионалы», — грустят по этому поводу слухмейкеры.

Уволившиеся чиновники не могут подтвердить стаж

По слухам, в курганском правительстве несколько человек уволились или планируют это сделать в ближайшее время, чтобы получить надбавку к пенсии. Это происходит из-за того, что с 1 ноября вступает новый порядок, по которому нужно отработать девять, а не пять лет. Однако комиссия, которая должна подтвердить стаж не спешит собираться. «Неужели все останутся без доплат», — волнуются чиновники.

Брунчукова уйдет?

Ходят слухи, что глава регионального фонда соцстрахования Зоя Брунчукова готовится уйти на пенсию. Ее подчиненные гадают, кто займет ее кресло. По одной из версий, должность прочат другу нового замгубернатора по АПК Владимира Архипова. Вот только имя его сплетники назвать не смогли.

Новый силовик оказался близок к Кургану

Игорь Меркулов © URA.RU

Новый руководитель зауральского следственного комитета Богдан Францишко, хоть и приедет из Крыма, по слухам, все же имеет отношение к Зауралью. Сплетники рассказывают, что в свое время он работал вместе с бывшим прокурором области Виктором Зубриным. «Хорошая школа, ждем от него качественной работы», — говорят слухмейкеры.

Из-за холодных батарей чуть не вспыхнуло восстание

Сплетники рассказывают, что в конце минувшей недели в кургане едва не вспыхнуло восстание из-за холодных батарей в домах, которые раньше отапливал «Лен Зауралья». «Управляющая компания, которая обслуживала дома обанкротилась, люди в отчаянии перекрыли дорогу», — рассказывают сплетники. Правда, по слухам, инцидент решили не афишировать, чтобы не дискредитировать городскую власть, которая не в состоянии контролировать управляющие компании.

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