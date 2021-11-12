О необычных локациях узнали более миллиона участников онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для россиян открыли новые туристические маршруты по Уралу. Среди них — локации, мало известные широкой аудитории. Интересные места для путешественников эксперты представили в ходе II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия».

По алапаевской узкоколейке — в русскую зиму

Представитель от Свердловской области, педагог Андрей Никонов рассказал об алапаевской узкоколейной железной дороге — она является одной из самых протяженных узкоколеек в мире. Максимальная длина путей достигала в разные исторические периоды 500-600 км.

Первый участок АУЖД был открыт еще в начале 1896 года. Изначально узкоколейка использовалась для доставки древесного угля с углевыжигательных заведений до железоделательных заводов. Позже по узкоколейке запустили и пассажирские вагоны. Сейчас сохранилась лишь часть дороги.

Представитель Свердловской области рассказал об алапаевской узкоколейной железной дороге, которая является одной из самых протяженных в мире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Безусловно, очень важно рассказать об этой жемчужине, которая находится под постоянной угрозой закрытия и переживает не самые лучшие времена. Изначально эта дорога была намного длиннее, но она постоянно сокращается из-за того, что люди уезжают. Была даже история, когда одну из веток (30-километровый отрезок до Березовки) собирались демонтировать. В Березовке жила только одна семья, и только ради них ремонтировать 30 км пути было бы неэффективно. Я тогда поднял бучу, пригласил журналистов, и совместными усилиями было найдено решение, были найдены деньги, и ветку сохранили», — рассказала URA.RU Андрей Никонов.

Несмотря на уникальность объекта, по словам Никонова, многие местные школьники ничего о нем не знают. «Поэтому, конечно, если они путем таких федеральных просветительских лекций будут узнавать свою землю, больше ее любить, то от этого наша жизнь станет только лучше», — отметил Никонов.

АУЖД, уверен лектор, является самым настоящим историческим памятником. Педагог разработал проект реконструкции узкоколейки. Он предлагает два варианта обновления АУЖД. Первый, более экономичный, предполагает создать вдоль путей объекты туристического показа. «Это не очень большие средства, в частности, на ремонт ветки до Березовки из губернаторского фонда было выделено 36 млн рублей», — пояснил Никонов.

Второй вариант обновления дороги подразумевает создание глобальной туристической инфраструктуры вдоль АУЖД, в том числе строительство гостиниц. В этом случае затраты будут более существенными — миллиарды рублей. Но и это, уверен Никонов, того стоит: в Алапаевск приедут путешественники не только с Урала и России, но и со всего мира. «В Березовке — шикарные места… Иностранцы бы приезжали туда посмотреть на настоящую русскую зиму», — добавил Никонов.

По словам лектора, помимо развития туристической инфраструктуры, реконструкция АУЖД позволила бы привлечь людей в сельскую местность. Вдоль узкоколейки могли бы разместиться порядка 100 тыс. человек. «Я считаю, что у этих мест большое будущее. В мегаполисах сейчас жить тяжело, а здесь место, которое может принять достаточно много людей, это 170 км доступных для проживания земель. Новые технологии позволяют даже в таких местах сделать жизнь комфортной», — рассказал Никонов.

Мало известная история военных лыжников

Жительница Кургана открыла для туристов историю 32-го запасного лыжного полка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доцент Курганского государственного университета Марина Прокопьева открыла для россиян мало известную историю 32-го запасного лыжного полка. «Даже у нас в Кургане мало кто знает об этом. Я показывала видео своей лекции студентам, на личной странице „ВКонтакте“ у меня выложена эта лекция. И мои знакомые много писали и спрашивали у меня, откуда я узнала об этом, где брала материал» — рассказала Прокопьева.

По словам преподавателя, подробности истории ей стали известны благодаря дочери, которая училась на историческом факультете и писала диплом на эту тему. Позже доцент познакомилась с директором школы №32, в которой, как оказалось, существует музей, посвященный воинам-лыжникам.

Как следует из лекции Марины Прокопьевой, 32-й запасной лыжный полк был сформирован в 1941 году. Лыжников готовили возле поселка Увал круглый год. Молодые люди жили в спартанских условиях. Сначала они спали на шинелях под деревьями, после — в землянках по 250 человек, обогреваясь печками из железных бочек. После подготовке лыжников отправляли на фронт. Они были настоящей грозой для фашистов. Из-за того, что лыжники могли попасть даже в самые труднодоступные места, причем в очень плохую погоду, и нападали в темное время суток, враги называли их белыми дьяволами, снежными призраками и летучей смертью.

Полк был расформирован в 1943 году. Лыжники внесли огромный вклад в победу над фашистами. Правда, заплатили за это дорогую цену. Из 20 тысяч воинов выжили только 160. Марина Прокопьевна, по сути, составила для участников новый туристический маршрут. Так, путешественники могут побывать в Увате, где проходила подготовка воинов — на территории березовой рощи вблизи поселка до сих пор сохранились траншеи. Также туристы могут посетить единственный в России монумент воинам-лыжникам. Еще одна обязательная точка нового маршрута — музей 32-й школы, где есть полный список всех 20 тысяч героев.

«Наверное, сейчас мы забываем такие истории Великой отечественной войны, дети, школьники очень часто не знают ключевых дат, поэтому такие истории надо популяризировать, чтобы дети по-другому относились к своей малой родине», — отметила лектор.

Она добавила, что помимо музея, посвященного истории военных лыжников, в Курганской области есть много других интересных мест для туристов. Преподаватель отметила природные достопримечательности, Далматовский мужской монастырь, а также театр кукол с мировой славой. «Я считаю, что это наша историческая ценность. Театр находится в здании с очень сложной историей, в нем была и гимназия, и библиотека, и частный дом, и НКВД», — рассказала Прокопьева. Виртуальную экскурсию по некоторых из этих достопримечательностей преподаватель пообещала провести в следующем году в ходе третьего сезона Всероссийской просветительской экспедиции «Моя страна — моя Россия».

Появится ли в «тюменской матрешке» межрегиональный маршрут?

Тобольск — одна из жемчужин для туристов, путешествующих по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени Раиса Шабанова поделилась с участниками онлайн-экспедиции достопримечательностями Тобольска, Ишима и Ялуторовска. Она работает педагогом дополнительного образования во Дворце творчества и спорта «Пионер», ведет уроки краеведения для детсадовцев и учеников начальных классов, поэтому подготовка к лекции не заняла слишком много времени.

«Тюменскую область еще называют „тюменской матрешкой“, то есть географически мы как бы один регион, а по факту — три региона — ХМАО, ЯНАО и собственно Тюменская область. И когда я слушала лекторов из ХМАО и ЯНАО, то поняла, что, конечно, очень жаль, что мы не сотрудничаем. Хотелось бы наладить контакт», — прокомментировала Раиса Шабанова.

Как отмечают организаторы онлайн-экспедиции, в этом году в ходе мероприятия впервые появились межрегиональные маршруты. «В новом сезоне, конечно, не обошлось без нововведений. Мы приняли решение, что онлайн-экспедиции можно делать без привязки к конкретному региону, а с привязкой к интересным маршрутам или объектам. Так, например, многие экскурсии проводились по туристическим маршрутам межрегиональным», — пояснил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Возможно, такие межрегиональные маршруты после общения лекторов появятся и в «тюменской матрешке».

Как появилась онлайн-экспедиция

Как рассказала исполнительный директор просветительской онлайн-экспедиции Алина Каймаразова, сама идея мероприятия зародилась еще в 2019 году. Ее инициатором выступила Ассоциация выпускников конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники планировали в 2020 году совершить большое путешествие: проехать на поезде от Крыма до Дальнего Востока. По дороге они должны были высаживаться в городах и селах и проводить там просветительские лекции для школьников.

Однако из-за пандемии участникам пришлось экстренно поменять планы. Проект из оффлайн-формата перевели в онлайн. Несмотря на это, в первый же год мероприятие собрало порядка 200 тысяч участников, причем не только из России, но и из-за рубежа. Для них прочитали лекции 85 экспертов — школьные учителя, музейные работники, педагоги вузов и работники сферы туризма. В этом году число участников выросло до миллиона, в течение 25 дней лекции для них прочитали 60 экспертов.

В последнее время к теме туризма приковано особое внимание как со стороны общества, так и со стороны государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Помимо увеличения числа заявок — их в этом году было 1442 (в прошлом — 1190) — мы увидели изменение качества самих лекций, абсолютно другую глубину проработки материала, мы увидели уровень подготовки наших лекторов. Многие из них уже участвовали во второй раз, они знали, к чему готовиться, поэтому лекции были очень глубокими и интересными», — прокомментировала Алина Каймаразова.

Как отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, всероссийская онлайн-экспедиция выполняет важную задачу — помогает развивать внутренний туризм и повышает интерес к путешествиям по России у иностранцев. Причем речь идет не только о всем известных локациях, но и мало раскрученных местах, о которых нет возможности громко заявить.

Как рассказала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Наумова, еще одна важная функция таких проектов — создание интересной воспитательной среды для учащихся.

«Результат этого проекта — лекции, которые собирают жемчужины истории, интересные факты из истории региона, они не только имеют большую значимость для учащихся. Когда ребенок, воодушевленный, возвращается домой и рассказывает родителям, круг участников этого проекта расширяется», — прокомментировала Наталья Наумова. По словам Наумовой, материалы, подготовленные лекторами онлайн-экспедиции, будут использованы для обучения школьников, которые пройдут отбор и в 2022 году приедут во всероссийский детский центр «Океан».

Как отметил заместитель директора департамента государственной молодежной политики министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Иванов, к теме туризма сейчас приковано особое внимание как со стороны общества, так и со стороны государства. В частности, разработан национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (включает в себя федеральные проекты «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма»), запущена программа туристического кешбека, а также пилотная программа студенческого туризма.

«Она позволила студентам в период каникул отправиться в путешествие по стране, обменяться различным опытом, посмотреть интересные туристические маршруты. Я могу отметить, что у нас было сформировано более 170 туристических маршрутов. Соответственно, мы в предстоящем 2022 году планируем нарастить масштабы программы», — рассказал Иванов.