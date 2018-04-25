Вор Гули расширяет сферу влияния и начал захват Прибалтики

11:48 25 апреля 2018 0

Гули все больше осваивает постсоветское пространство Фото: Надир Салифов, «ОК»

45-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Гули, претендующий на звание главного вора России и всей территории бывшего СССР, начал «экспансию» в новом направлении. Эмиссары Гули предприняли попытку подчинить себе криминал и торговцев на территории бывших прибалтийских республик СССР.

Представители местной азербайджанской диаспоры стали жаловаться, что к ним приходят люди от имени Гули и предлагают покровительство. Взамен они требуют, чтобы коммерсанты платили дань. В случае отказа пугают, что ни в Прибалтике, ни в любой другой точке мира никто не поможет в решении проблем, которые возникнут у несговорчивых, сообщает издание «Прайм Крайм».

Людям Гули пытается противостоять вор в законе 62-летний Зураб Шамутия по кличке Аду Зугдидский, который является «смотрящим» за Прибалтикой и живет в Риге. В Латвии его позиции особенно сильны. Аду укрепился после того, как в 2016 году в Эстонии возле города Хаапсалу был убит «смотрящий» за прибалтийскими республиками вор в законе 63-летний Николай Таранков. По данным «Прайм Крайм», ранее Таранков сумел осадить в Риге 43-летнего беспредельщика Джемала Микеладзе по прозвищу Джемо, который пытался конфликтовать с Аду Зугдидским. В итоге Джемо пришлось уехать из Латвии, так как он узнал, что заказ на его устранение получила близкая к Аду чеченская группировка из России.

Издание прогнозирует, что в ближайшее время в Прибалтике начнется криминальная война. Гули будет наступать, ему будут пытаться противостоять Аду и его союзники из «чеченской мафии». Как ранее сообщало «URA.RU», у Гули плохие отношения с чеченцами. Один из них, Тимур Дикий, выкладывал в интернет видео, на котором дразнит Гули как голубя: «гули-гули-гули». «URA.RU» писало, что Гули после освобождения из колонии, где он отсидел 22 года, начал подчинять себе значительные территории в разных регионах России. Первыми ему присягнули торговцы в Екатеринбурге, которые теперь платят ему дань. Кроме того, Гули активно действует на территории Украины. Там его воспринимают как ставленника российских спецслужб, который якобы стремится помочь России подчинить себе страну. На Украине Гули также присягают торговцы, кроме того, там похищают бизнесменов. Такса на выкуп — эквивалент пяти миллионов долларов в биткоинах.