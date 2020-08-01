Синоптики предсказали опасную погоду на Урале

Челябинскую область в воскресенье, 2 августа, ожидают интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Там (в Челябинской области) гроза, и очень сильный дождь. Крупный град и ветер до 25-27 м/с», — рассказал метеоролог ТАСС. Опасная погода, по его словам, ожидается также в Краснодарском крае, Крыму, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа.
Ранее климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что до конца лета в уральских регионах больше не будет аномально жаркой погоды. По ее словам, температура воздуха будет около нормы и не поднимется выше 30 градусов. Климатолог уточнила, что ожидаются температурные качели, но в целом будет комфортная погода.
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