Наследники бизнесмена, экс-владельца «Ведомостей» Дмитрия Босова требуют от нового издателя, уральского медиаменеджера Ивана Еремина 150 миллионов рублей. При отказе от выплат они намерены обратиться в суд.
«Кипрская NGV [представляет интересы части наследников Босова] направила гендиректору АО „Бизнес Ньюс Медиа“ (БНМ, издает „Ведомости“) Михаилу Нелюбину письмо с требованием вернуть 150,6 млн руб. NGV оставляет за собой право пойти в суд для истребования долга», — пишет «
Однако наследники Босова могут проиграть, если Еремин докажет, что не знал о долге. «Если вопрос оплаты долгов был завуалирован, у господина Еремина приличные судебные перспективы, но если господин Кудрявцев вел себя адекватно, факты не скрывал и предоставил документы, суд будет исходить из того, что Еремин принял на себя предпринимательский риск», — пояснил партнер Pen & Paper Станислав Данилов в беседе с «Ъ».
Босов погиб в возрасте 52 лет. Его тело было обнаружено 6 мая на территории домовладения олиграха в селе Усово (Московская область). Рядом лежал пистолет. В качестве первоначальной версии гибели бизнесмена рассматривалось самоубийство. Версия убийства не рассматривалась. Еще одной версией называют неосторожное обращение с оружием. Босов похоронен на Троекуровском кладбище.
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