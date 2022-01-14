Советник Путина из Чечни не исключил переселения народов России

14 января 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Население севера могут перевезти в более комфортные регионы, предположил Руслан Эдельгериев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата, уроженец Чечни Руслан Эдельгериев допустил новое «великое переселение севера» на фоне потенциальных климатических угроз. Он уточнил, что ученые изучают вопрос того, какой ущерб может быть нанесен инфраструктуре в зоне вечной мерзлоты. «Если мы будем видеть, что те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, или это будет дороже, экономически неправильно, не будет оправдывать затраты, то, конечно, не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортные регионы перевезти. Это возможно, это вопрос времени и целесообразности», — цитирует Руслана Эдельгериева Lenta.ru. Он уточнил, что этот вопрос находится в поле зрения российских властей и ученых. В частности, необходимые исследования проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства в ходе форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что в России и Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем в остальном мире. За последние 10 лет она увеличилась почти на пол градуса, уточнил Путин. После научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление в России грозит дефицитом осадков и, как следствие, засухами. Особо остро эта проблема стоит для юга страны. Еще одна угроза для России — таяние вечной мерзлоты, что создаст угрозу для инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата, уроженец Чечни Руслан Эдельгериев допустил новое «великое переселение севера» на фоне потенциальных климатических угроз. Он уточнил, что ученые изучают вопрос того, какой ущерб может быть нанесен инфраструктуре в зоне вечной мерзлоты. «Если мы будем видеть, что те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, или это будет дороже, экономически неправильно, не будет оправдывать затраты, то, конечно, не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортные регионы перевезти. Это возможно, это вопрос времени и целесообразности», — цитирует Руслана Эдельгериева Lenta.ru. Он уточнил, что этот вопрос находится в поле зрения российских властей и ученых. В частности, необходимые исследования проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства в ходе форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что в России и Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем в остальном мире. За последние 10 лет она увеличилась почти на пол градуса, уточнил Путин. После научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление в России грозит дефицитом осадков и, как следствие, засухами. Особо остро эта проблема стоит для юга страны. Еще одна угроза для России — таяние вечной мерзлоты, что создаст угрозу для инфраструктуры.