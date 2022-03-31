США выразили протест из-за намерений Южной Осетии

01 апреля 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

В госдепе США выступили против референдума в Южной Осетии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал Прайс в ходе брифинга. Информацию передает ТАСС. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении. В Грузии не одобрили это решение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал Прайс в ходе брифинга. Информацию передает ТАСС. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении. В Грузии не одобрили это решение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.