31 марта 2022

США выразили протест из-за намерений Южной Осетии

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
В госдепе США выступили против референдума в Южной Осетии Фото:

США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал Прайс в ходе брифинга. Информацию передает ТАСС.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении. В Грузии не одобрили это решение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.

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США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал Прайс в ходе брифинга. Информацию передает ТАСС. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении. В Грузии не одобрили это решение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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