12 апреля 2023

Fox News: заключивший под арест Трампа прокурор получил письмо с белым порошком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Обвинивший Дональда Трампа прокурор получил письмо с белым порошком Фото:

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, избравший меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего президента США Дональда Трампа получил письмо с белым порошком. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Новость по теме
Что известно о деле Дональда Трампа

«Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду», — сообщает телеканал. При этом обстоятельства не уточняются.

Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже ему предъявили обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. По представленным данным стало известно, что она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицает связь с порноактрисой.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, избравший меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего президента США Дональда Трампа получил письмо с белым порошком. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду», — сообщает телеканал. При этом обстоятельства не уточняются. Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже ему предъявили обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. По представленным данным стало известно, что она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицает связь с порноактрисой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...