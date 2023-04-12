Fox News: заключивший под арест Трампа прокурор получил письмо с белым порошком

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, избравший меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего президента США Дональда Трампа получил письмо с белым порошком. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
«Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду», —
Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже ему предъявили обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. По представленным данным стало известно, что она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицает связь с порноактрисой.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!