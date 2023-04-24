Лавров: Россия честно объяснила причины СВО

Лавров: причинами СВО являются защита России и ее граждан
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Россия изначально говорила, что целью СВО является защита людей и страны, пояснил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия с самого начала спецоперации открыто говорила о причинах начала спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия четко объяснила задачи СВО. Устранить угрозы нашей безопасности, которые создавали страны НАТО, непосредственно на наших границах. Защитить людей, которых лишили прав. Мы честно сказали, за что и за кого воюем», — пояснил Сергей Лавров во время заседание Совбеза ООН. Трансляция проводит youtube-канал российского министерства.

Ранее Лавров в ходе заседания заявил, что у США нет права говорить за весь мир. Само заседание проходит 24 апреля в Нью-Йорке.

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Россия с самого начала спецоперации открыто говорила о причинах начала спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия четко объяснила задачи СВО. Устранить угрозы нашей безопасности, которые создавали страны НАТО, непосредственно на наших границах. Защитить людей, которых лишили прав. Мы честно сказали, за что и за кого воюем», — пояснил Сергей Лавров во время заседание Совбеза ООН. Трансляция проводит youtube-канал российского министерства. Ранее Лавров в ходе заседания заявил, что у США нет права говорить за весь мир. Само заседание проходит 24 апреля в Нью-Йорке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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