Польша отправит тысячу военных в сторону Беларуси

08 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Польша может перебросить до 1000 солдат на границу с Беларусью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны страны с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик. «У нас есть еще один этап гибридной войны. <…> Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат», — рассказал Мацей Восик. Его слова приводит польское агентство PAP. Обстановка на границе с Польшей и Беларусью накалилась после приезда в страну бойцов из ЧВК «Вагнер». Последние изъявляли желание продвинуться к польской границе. Варшава направила Минску документ с обвинением в нарушении границ из-за двух белорусских вертолетов.

Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны страны с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик. «У нас есть еще один этап гибридной войны. <…> Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат», — рассказал Мацей Восик. Его слова приводит польское агентство PAP. Обстановка на границе с Польшей и Беларусью накалилась после приезда в страну бойцов из ЧВК «Вагнер». Последние изъявляли желание продвинуться к польской границе. Варшава направила Минску документ с обвинением в нарушении границ из-за двух белорусских вертолетов.