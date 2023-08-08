Польша отправит тысячу военных в сторону Беларуси

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Польша может перебросить до 1000 солдат на границу с Беларусью Фото:

Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны страны с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик.

«У нас есть еще один этап гибридной войны. <…> Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат», — рассказал Мацей Восик. Его слова приводит польское агентство PAP.

Обстановка на границе с Польшей и Беларусью накалилась после приезда в страну бойцов из ЧВК «Вагнер». Последние изъявляли желание продвинуться к польской границе. Варшава направила Минску документ с обвинением в нарушении границ из-за двух белорусских вертолетов.

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Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны страны с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик. «У нас есть еще один этап гибридной войны. <…> Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат», — рассказал Мацей Восик. Его слова приводит польское агентство PAP. Обстановка на границе с Польшей и Беларусью накалилась после приезда в страну бойцов из ЧВК «Вагнер». Последние изъявляли желание продвинуться к польской границе. Варшава направила Минску документ с обвинением в нарушении границ из-за двух белорусских вертолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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