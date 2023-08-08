Польша отправит тысячу военных в сторону Беларуси

Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны страны с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик.
«У нас есть еще один этап гибридной войны. <…> Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат», — рассказал Мацей Восик. Его слова приводит польское
Обстановка на границе с Польшей и Беларусью накалилась после приезда в страну бойцов из ЧВК «Вагнер». Последние изъявляли желание продвинуться к польской границе. Варшава направила Минску документ с обвинением в нарушении границ из-за двух белорусских вертолетов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.