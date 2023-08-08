Российские войска заняли выгодные позиции в Харьковской области 08 августа 2023 в 15:55 Размер текста - 17 + В Минобороны сообщили, что российские военные получили выгодные позиции на купянском направлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции рядом с населенным пунктом Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — заявило ведомство. Брифинг опубликован в telegram-канале Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки «Запад» Вооруженных сил России пресекли две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении, передает RT. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских бойцов на купянском направлении. На купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции рядом с населенным пунктом Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — заявило ведомство. Брифинг опубликован в telegram-канале Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки «Запад» Вооруженных сил России пресекли две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении, передает RT. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских бойцов на купянском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям