Российские войска заняли выгодные позиции в Харьковской области

На купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции рядом с населенным пунктом Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — заявило ведомство. Брифинг опубликован в telegram-канале Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки «Запад» Вооруженных сил России пресекли две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении, передает RT. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских бойцов на купянском направлении.
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