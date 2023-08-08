Российские войска заняли выгодные позиции в Харьковской области

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, сво, минобороны
В Минобороны сообщили, что российские военные получили выгодные позиции на купянском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции рядом с населенным пунктом Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — заявило ведомство. Брифинг опубликован в telegram-канале Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки «Запад» Вооруженных сил России пресекли две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении, передает RT. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских бойцов на купянском направлении.

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На купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции рядом с населенным пунктом Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — заявило ведомство. Брифинг опубликован в telegram-канале Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки «Запад» Вооруженных сил России пресекли две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении, передает RT. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских бойцов на купянском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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