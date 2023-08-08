Российский боец озвучил потери националистической бригады ВСУ, воевавшей в Артемовске

Российский офицер: 5-я штурмовая бригада ВСУ потеряла более 1700 человек
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Российский офицер заявил, что 5-й штурмовая бригада ВСУ потеряла более 1700 солдат Фото:
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Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является частью националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), с начала года стали выше 1700 человек убитыми. Об этом сообщил российский командир одного из подразделений.

«В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека», — заявил российский военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что бригада активно участвовала в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка.

5-я отдельная штурмовая бригада является пехотно-штурмовым механизированным соединением в составе Сухопутных войск ВСУ. Она подчиняется непосредственно командующему сухопутными войсками. Соединение использует преимущественно западное оружие.

Ранее сообщалось, что ВСУ ослабли от атак российских сил. Одну из украинских бригад пришлось выводить с поля боя англоговорящим западным командирам. В Минобороны России сообщили, что российские войска поразили до 210 военных ВСУ на донецком направлении, передает RT.

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Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является частью националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), с начала года стали выше 1700 человек убитыми. Об этом сообщил российский командир одного из подразделений. «В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека», — заявил российский военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что бригада активно участвовала в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка. 5-я отдельная штурмовая бригада является пехотно-штурмовым механизированным соединением в составе Сухопутных войск ВСУ. Она подчиняется непосредственно командующему сухопутными войсками. Соединение использует преимущественно западное оружие. Ранее сообщалось, что ВСУ ослабли от атак российских сил. Одну из украинских бригад пришлось выводить с поля боя англоговорящим западным командирам. В Минобороны России сообщили, что российские войска поразили до 210 военных ВСУ на донецком направлении, передает RT.
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