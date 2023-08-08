Марочко: российские войска вытесняют ВСУ из Харьковской области и ДНР

08 августа 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты отбросили украинские силы в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. В ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение», — подчеркнул Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, Киев продолжает бросать свои силы на штурм, невзирая на потери. В ДНР Украина зачастую атакует ВС РФ наудачу. Их тактика заключается в бездумном наступлении, подчеркнул командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго». Также в ДНР российские военнослужащие защитили поселок Урожайное от украинских войск.

Российские солдаты отбросили украинские силы в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. В ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение», — подчеркнул Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, Киев продолжает бросать свои силы на штурм, невзирая на потери. В ДНР Украина зачастую атакует ВС РФ наудачу. Их тактика заключается в бездумном наступлении, подчеркнул командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго». Также в ДНР российские военнослужащие защитили поселок Урожайное от украинских войск.