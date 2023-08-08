Российские солдаты отбросили украинские силы в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. В ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение», — подчеркнул Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, Киев продолжает бросать свои силы на штурм, невзирая на потери.
В ДНР Украина зачастую атакует ВС РФ наудачу. Их тактика заключается в бездумном наступлении, подчеркнул командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго». Также в ДНР российские военнослужащие защитили поселок Урожайное от украинских войск.
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