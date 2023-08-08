Марочко: российские войска вытесняют ВСУ из Харьковской области и ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты отбросили украинские силы в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. В ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение», — подчеркнул Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, Киев продолжает бросать свои силы на штурм, невзирая на потери.

В ДНР Украина зачастую атакует ВС РФ наудачу. Их тактика заключается в бездумном наступлении, подчеркнул командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго». Также в ДНР российские военнослужащие защитили поселок Урожайное от украинских войск.

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Российские солдаты отбросили украинские силы в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. В ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение», — подчеркнул Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, Киев продолжает бросать свои силы на штурм, невзирая на потери. В ДНР Украина зачастую атакует ВС РФ наудачу. Их тактика заключается в бездумном наступлении, подчеркнул командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго». Также в ДНР российские военнослужащие защитили поселок Урожайное от украинских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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