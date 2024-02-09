Генпрокуратура выявила махинации в Курганской и Тюменской областях

Генпрокуратура выявила махинации со стоимостью средств реабилитации для инвалидов в Курганской, Тюменской областях и еще ряде регионов страны. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам проверки, проведенной по поручению [генпрокурора] Игоря Краснова, восстановлены права 10 тысяч граждан на получение ТСР [технических средств реабилитации]. Выявлены случаи предоставления инвалидам подложных документов об изготовлении технических средств реабилитации, в которых была фиктивно увеличена их стоимость», — указано в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале.
По данным фактам в Кировской, Курганской, Оренбургской, Томской и Тюменской областях возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В ряде других регионов после вмешательства прокуратуры сотни инвалидов получили средства реабилитации, среди которых кресла-коляски, устройства для чтения, специальные медицинские изделия.
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