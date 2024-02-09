Генпрокуратура выявила махинации в Курганской и Тюменской областях

Генпрокуратура: инвалидам из Кургана и Тюмени выдавали подложные документы

09 февраля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

В регионах выявили случаи подлога документов об изготовлении средств реабилитации для инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU Генпрокуратура выявила махинации со стоимостью средств реабилитации для инвалидов в Курганской, Тюменской областях и еще ряде регионов страны. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам проверки, проведенной по поручению [генпрокурора] Игоря Краснова, восстановлены права 10 тысяч граждан на получение ТСР [технических средств реабилитации]. Выявлены случаи предоставления инвалидам подложных документов об изготовлении технических средств реабилитации, в которых была фиктивно увеличена их стоимость», — указано в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале. По данным фактам в Кировской, Курганской, Оренбургской, Томской и Тюменской областях возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В ряде других регионов после вмешательства прокуратуры сотни инвалидов получили средства реабилитации, среди которых кресла-коляски, устройства для чтения, специальные медицинские изделия.

Генпрокуратура выявила махинации со стоимостью средств реабилитации для инвалидов в Курганской, Тюменской областях и еще ряде регионов страны. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам проверки, проведенной по поручению [генпрокурора] Игоря Краснова, восстановлены права 10 тысяч граждан на получение ТСР [технических средств реабилитации]. Выявлены случаи предоставления инвалидам подложных документов об изготовлении технических средств реабилитации, в которых была фиктивно увеличена их стоимость», — указано в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале. По данным фактам в Кировской, Курганской, Оренбургской, Томской и Тюменской областях возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В ряде других регионов после вмешательства прокуратуры сотни инвалидов получили средства реабилитации, среди которых кресла-коляски, устройства для чтения, специальные медицинские изделия.