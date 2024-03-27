МЧС: на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружена вода

27 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

В трех скважинах на руднике «Пионер» обнаружена вода, заявили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Амурской области на руднике «Пионер» специалистами МЧС была обнаружена вода в трех скважинах. Об этом рассказали в министерстве. «На руднике „Пионер“ в трех скважинах обнаружена вода», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что в ходе работ было выполнено бурение четырех скважин на различные глубины. Первая скважина достигла глубины 170 метров и в ней была обнаружена вода. Глубина второй скважины составила 175 метров, и здесь также были обнаружены вода и лед. Третья скважина пробурена на глубину 150 метров, и в нее также попала вода. В настоящее время четвертая скважина находится в процессе бурения на глубину 295 метров, остается преодолеть 80 метров. Оперативный штаб принял решение использовать две доступные установки для исследования более низких горизонтов. Это позволит получить полную информацию о состоянии выработки на всех уровнях и принять решение о дальнейших мерах. В зоне чрезвычайной ситуации непрерывно работает межведомственный оперативный штаб и мобильный пункт управления ГУ МЧС России по Амурской области. На данный момент задействовано 226 специалистов и 29 единиц техники для проведения необходимых действий, заключили в МЧС. Рудник «Пионер» в Амурской области пострадал от обрушения 18 марта. Спасательные работы продолжались несколько дней, но 13 человек остались под завалами. Директор рудника может быть осужден до 7 лет по уголовному делу из-за нарушения техники безопасности, передает VSE42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области на руднике «Пионер» специалистами МЧС была обнаружена вода в трех скважинах. Об этом рассказали в министерстве. «На руднике „Пионер“ в трех скважинах обнаружена вода», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что в ходе работ было выполнено бурение четырех скважин на различные глубины. Первая скважина достигла глубины 170 метров и в ней была обнаружена вода. Глубина второй скважины составила 175 метров, и здесь также были обнаружены вода и лед. Третья скважина пробурена на глубину 150 метров, и в нее также попала вода. В настоящее время четвертая скважина находится в процессе бурения на глубину 295 метров, остается преодолеть 80 метров. Оперативный штаб принял решение использовать две доступные установки для исследования более низких горизонтов. Это позволит получить полную информацию о состоянии выработки на всех уровнях и принять решение о дальнейших мерах. В зоне чрезвычайной ситуации непрерывно работает межведомственный оперативный штаб и мобильный пункт управления ГУ МЧС России по Амурской области. На данный момент задействовано 226 специалистов и 29 единиц техники для проведения необходимых действий, заключили в МЧС. Рудник «Пионер» в Амурской области пострадал от обрушения 18 марта. Спасательные работы продолжались несколько дней, но 13 человек остались под завалами. Директор рудника может быть осужден до 7 лет по уголовному делу из-за нарушения техники безопасности, передает VSE42.