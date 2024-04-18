Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку

18 апреля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

В городе работают системы ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал Рогов. По его данным, в городе работают системы ПВО России. Информации о пострадавших или разрушениях Рогов не сообщил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал Рогов. По его данным, в городе работают системы ПВО России. Информации о пострадавших или разрушениях Рогов не сообщил.