Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку

В городе работают системы ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал Рогов. По его данным, в городе работают системы ПВО России. Информации о пострадавших или разрушениях Рогов не сообщил.
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