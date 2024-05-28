Экс-советник пермского губернатора ушел от нефтяников к металлургам

Бывший советник и пресс-секретарь губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Станислав Шубин нашел новое место работы. Он покинул ПАО «Татнефть» и перешел в корпорацию «ВСМПО-Ависма», где займет кресло замдиректора по связям с общественностью.
«Пермский PR-специалист и бывший краевой чиновник Станислав Шубин трудоустраивается в корпорацию „ВСМПО-Ависма“. С июня он займет пост замдиректора по связям с общественностью корпорации», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сам Шубин подтвердил эту информацию URA.RU.
Шубин ранее работал на ГТРК «Пермь» и телекомпании «ВЕТТА», был пресс-секретарем и советником губернатора Прикамья, трудился в пермском из ООО «Паприка», которое относится к прогубернаторскому холдингу «Магма». В декабре 2023 года он уехал из Пермского края, устроившись в ПАО «Татнефть», где начал отвечать за связи с общественностью в управлении информационной политики компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.