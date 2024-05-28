Экс-советник пермского губернатора ушел от нефтяников к металлургам

Бывший советник губернатора Пермского края Шубин устроился в ВСМПО-Ависма
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Станислав Шубин сменил работу
Станислав Шубин сменил работу Фото:

Бывший советник и пресс-секретарь губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Станислав Шубин нашел новое место работы. Он покинул ПАО «Татнефть» и перешел в корпорацию «ВСМПО-Ависма», где займет кресло замдиректора по связям с общественностью.

«Пермский PR-специалист и бывший краевой чиновник Станислав Шубин трудоустраивается в корпорацию „ВСМПО-Ависма“. С июня он займет пост замдиректора по связям с общественностью корпорации», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сам Шубин подтвердил эту информацию URA.RU.

Шубин ранее работал на ГТРК «Пермь» и телекомпании «ВЕТТА», был пресс-секретарем и советником губернатора Прикамья, трудился в пермском из ООО «Паприка», которое относится к прогубернаторскому холдингу «Магма». В декабре 2023 года он уехал из Пермского края, устроившись в ПАО «Татнефть», где начал отвечать за связи с общественностью в управлении информационной политики компании. 

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Бывший советник и пресс-секретарь губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Станислав Шубин нашел новое место работы. Он покинул ПАО «Татнефть» и перешел в корпорацию «ВСМПО-Ависма», где займет кресло замдиректора по связям с общественностью. «Пермский PR-специалист и бывший краевой чиновник Станислав Шубин трудоустраивается в корпорацию „ВСМПО-Ависма“. С июня он займет пост замдиректора по связям с общественностью корпорации», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сам Шубин подтвердил эту информацию URA.RU. Шубин ранее работал на ГТРК «Пермь» и телекомпании «ВЕТТА», был пресс-секретарем и советником губернатора Прикамья, трудился в пермском из ООО «Паприка», которое относится к прогубернаторскому холдингу «Магма». В декабре 2023 года он уехал из Пермского края, устроившись в ПАО «Татнефть», где начал отвечать за связи с общественностью в управлении информационной политики компании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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