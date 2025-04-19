Петербургский душитель получил еще 18 лет к пожизненному сроку

В Петербурге 18 лет колонии особого режима к пожизненному сроку получил Дмитро Вороненко, известный как Петербургский душитель. Пожизненный узник «Полярной совы» сознался в двух новых эпизодах убийства и был этапирован в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.
Петербургский душитель
Дмитро Вороненко, получивший известность как «Петербургский душитель», — 52-летний уроженец Киргизской ССР. В 1980-х он учился на сварщика в Кривом Роге, а в 1995 году переехал в Санкт-Петербург. Свою преступную деятельность Вороненко начал в 2006 году: тогда он совершил изнасилование 17-летней девушки, которой удалось спастись. Вскоре последовала череда жестоких убийств, совершенных по одному и тому же сценарию — насилие и удушение жертв. В период с декабря 2006 по май 2007 года на счету Вороненко оказались убийства нескольких девушек и девочек в возрасте от 11 до 20 лет. Серия убийств прекратилась после ареста преступника. Суд приговорил его к пожизненному заключению, и он был этапирован в колонию особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Новые эпизоды
В 2024 году стало известно о новых эпизодах, к которым причастен Вороненко. Следствие установило, что 11 ноября 2005 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 28-летнюю женщину на проспекте Ветеранов, задушив ее руками и колготками, после чего похитил телефон жертвы. Второй эпизод датируется 26 сентября 2006 года: на участке возле канала в Угольной гавани Вороненко напал на 12-летнюю девочку, задушил ее, изнасиловал и скрылся.
«Людочка была и гордостью семьи, и в классе блистала»
Особое внимание следствие уделяет убийству 12-летней Людмилы Цапуриной. Девочка ушла из дома 26 сентября 2006 года и не вернулась. По версии следствия, Вороненко напал на нее на дороге к Угольной гавани, изнасиловал и задушил ремнем от джинсов. Долгое время поиски девочки не давали результатов, несмотря на обращения семьи в программу «Жди меня». Тело Людмилы было обнаружено лишь год спустя. Знакомый семьи Цапуриных рассказал URA.RU про долгие поиски девочки. «Людочка была и гордостью семьи, и в классе блистала», — рассказал мужчина о погибшей.
Последний приговор
Дмитро Вороненко 21 апреля 2025 года признан виновным в совершении убийств женщины и ребенка, совершенных в 2005 и 2006 годах. Вороненко осужден за убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. В 2023 году Вороненко написал явку с повинной, после чего следственными органами был проведен значительный комплекс мероприятий: проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, а также осуществлены опознания. Все собранные данные подтвердили причастность Вороненко к новым эпизодам. По приговору суда Петербургскому душителю назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений — пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.