Петербургский душитель проведет остаток жизни в колонии строгого режима

В Петербурге оглашен приговор за два новых эпизода серийному насильнику и убийце, известному как Петербургский душитель, Дмитро Вороненко. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Вороненко приговорен к 18 годам лишения свободы, а по совокупности преступлений — к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. Прокуратура поддержала государственное обвинение по делу.
Убийца 11 ноября 2005 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с 28-летней жительницей города на проспекте Ветеранов и предложил ей пройтись по Полежаевскому парку. Во время возникшей между ними ссоры мужчина напал на женщину и задушил ее руками и колготками. После совершения убийства он похитил мобильный телефон потерпевшей, а ее тело спрятал в расположенной неподалеку канаве, прикрыв ветками. Второй эпизод произошел 26 сентября 2006 года. Вороненко напал на 12-летнюю девочку, которая шла по дорожке в районе Угольной гавани. Подойдя сзади, он задушил ребенка локтем, а после того как девочка потеряла сознание, перетащил ее в кусты, где сдавил шею ремнем. Затем преступник совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.
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