Что из выступления Владимира Якушева перед Думой стоит запомнить

16:16 19 апреля 2018 0

Губернатор Владимир Якушев защитил перед парламентом отчет о работе правительства в 2017 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отчитался перед парламентом региона о работе правительства за 2017 год. Отчет высшего должностного лица региона занял около полутора часов. Депутаты Областной думы приняли документ единогласно. Глава области произнес несколько ключевых тезисов, на которые следует обратить внимание людям, стремящимся держать руку на пульсе политической повестки. Все они — в подборке «URA.RU».

Тюменская область остается акционером «Корпорации развития»

Речь губернатора длилась полтора часа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский капитал продолжит работать в структуре «Корпорации развития». По данным Владимира Якушева, взнос области в общий проект с ХМАО и ЯНАО составил 8,7 миллиардов рублей. Большая часть средств ушла на создание нефтепровода Транснефти «Заполярье — Пурпе — Самотлор». По оценке губернатора, этот объект крайне необходим, без него месторождения, расположенные в автономных округах, будут замкнуты в своей инфраструктуре. Говоря о финансовой отдаче, Якушев назвал сумму в 23,2 миллиарда рублей. Именно столько заплатила в бюджет компания Транснефть. Также тюменские деньги, вложенные в «Корпорацию развития», ушли на создание железной дороги «Северный широтный ход» и строительство моста через реку Надым.

«Почему мы там? Наверное, уже не нужно с этой трибуны объяснять всем присутствующим, что у нас в рамках программы „Сотрудничество“ много совместных проектов с автономными округами. Мы получаем часть налогов с этих территорий, и соответственно, мы должны принимать участие в проектах развития этих территорий», — резюмировал Владимир Якушев для собравшихся.

«Джентельменское соглашение» для мэров-аутсайдеров все еще действует

Мэрам-аутсайдерам предлагается сохранить честь и уходить самостоятельно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор подтвердил, что в регионе остается неформальное правило, согласно которому, мэр, чья вотчина попала в самый конец общерегионального рейтинга эффективности муниципалитетов, должен уволиться по собственному желанию. Примеры работы этой нормы уже были — так в отставку вынужден был уйти глава Исетского района Александр Поминов. В 2018 году, однако, для так называемого «джентельменского соглашения» сделали исключение: попавший в аутсайдеры мэр Бердюжского района Виктор Рейн сохранился на своем посту.

«Там глава работает всего второй год, — объяснял тогда Владимир Якушев. — Этого времени недостаточно, чтобы сделать выводы и проявить себя. В течение 2018 года мы будем смотреть на работу в Бердюжском районе».

Операция по спасению фермеров от новых российских ГОСТов продолжится

Владимир Якушев пообещал появление нового закона о комплексной поддержки хозяйств, занимающихся производством молока. Напомним, новые российские ГОСТы существенно изменили показатели оценки качества продукта, из-за чего доля молока первого сорта в России резко упала с 70 до 20%. Власти Тюменской области приняли решение компенсировать потери своим предпринимателям, путем выкупа выпадающей части продукции для дальнейшего ее превращения в масло. На это потребуются дополнительные бюджетные расходы в размере 166 миллионов рублей.

В ходе своего отчета Якушев назвал эту меру поддержки «реанимационной», актуальной лишь до конца 2018 года. Зимой правительство обещает разработать новый законопроект, который должен комплексно решить сложившуюся проблему.

Через Сабетту пойдет тюменское зерно

Через морской порт Ямала пойдут российские грузы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальский морской порт Сабетта в будущем может стать мультифункциональным, и помимо отгрузки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», будет пропускать через себя российское зерно. Как отметил Владимир Якушев, речь идет не только о сырье из Тюменской области, но и из других уральских и сибирских регионов — Челябинской, Курганской областей, а также Алтайского края.

По оценками тюменского губернатора, логистика через северные автономные округа экономически целесообразнее в сравнении с железнодорожной линией до Владивостока. Во всяком случае, с нынешними тарифами на перевозки.