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01 июня 2017
22:43  01 июня 2017 0

Свердловская полиция пригласила Пескова, Тимакову и Захарову поучаствовать в конкурсе на тему коррупции

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
От пресс-секретаря Владимира Путина ждут разоблачающих статейФото: Андрей Махонин © URA.RU

Полиция готова открыто обозначить своего главного помощника в борьбе с коррупционерами. ГУ МВД России по Свердловской области выступило соорганизатором всероссийского творческого конкурса «СМИ против коррупции». Силовики намерены отметить лучшие антикоррупционные материалы не только журналистов, общественников и блогеров, но даже «пресс-служб федеральных и региональных органов власти» — об этом говорится в официальном релизе главка.

«Граждане, читая газеты и публикации сети Интернет, слушая радио, смотря телевизор, имеют возможность лично убедиться, что многие нечистые на руки чиновники и даже представители самих силовых ведомств уже поплатились за мздоимство и сейчас отбывают различные тюремные сроки в колониях. Активизировать работу по выявлению и изобличению коррупционеров можно лишь объединив усилия полиции, общественности и журналистского сообщества», — объяснил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Идею конкурса с антикоррупционной тематикой предложил Союз журналистов России. На адреса общественной организации и предлагается отправлять заявки в срок до 1 сентября 2017 года: электронную почту ruj@corr.info с пометкой «конкурс СМИ против коррупции», или на почтовый адрес 119021, г. Москва, Зубовский бульвар 4, Союз журналистов России, офис 432.

Антон Ольшанников
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