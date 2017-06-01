22:43 01 июня 2017 0

От пресс-секретаря Владимира Путина ждут разоблачающих статей Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Полиция готова открыто обозначить своего главного помощника в борьбе с коррупционерами. ГУ МВД России по Свердловской области выступило соорганизатором всероссийского творческого конкурса «СМИ против коррупции». Силовики намерены отметить лучшие антикоррупционные материалы не только журналистов, общественников и блогеров, но даже «пресс-служб федеральных и региональных органов власти» — об этом говорится в официальном релизе главка.

«Граждане, читая газеты и публикации сети Интернет, слушая радио, смотря телевизор, имеют возможность лично убедиться, что многие нечистые на руки чиновники и даже представители самих силовых ведомств уже поплатились за мздоимство и сейчас отбывают различные тюремные сроки в колониях. Активизировать работу по выявлению и изобличению коррупционеров можно лишь объединив усилия полиции, общественности и журналистского сообщества», — объяснил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Идею конкурса с антикоррупционной тематикой предложил Союз журналистов России. На адреса общественной организации и предлагается отправлять заявки в срок до 1 сентября 2017 года: электронную почту ruj@corr.info с пометкой «конкурс СМИ против коррупции», или на почтовый адрес 119021, г. Москва, Зубовский бульвар 4, Союз журналистов России, офис 432.