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09 ноября 2017
22:30  09 ноября 2017 0

На Ямале создают центры для борьбы со смертельной болезнью

Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, робот, операция
В арктическом регионе будут проводить сложнейшие операции по лечению ракаФото: Антон Белицкий © URA.RU

На Ямале появятся сразу два онкологических диспансера. Один из центров будет построен в Салехарде, второй откроют в Ноябрьске. Сейчас жители арктического региона вынуждены проходить лечение в Тюмени, за тысячу километров.

Пока онкологией в ЯНАО занимаются лишь в отделениях на базе местных больниц. Спектр методов лечения охватывает хирургическое вмешательство и химиотерапию, но наиболее эффективного метода — лучевой терапии — нет. По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, которого цитирует «Север-пресс», потребность в этом способе лечения возникла в том числе и потому, что тяжелые онкобольные вынуждены проходить лучевую терапию за пределами округа, в Тюмени или Екатеринбурге, где ситуация с онкозаболеваниями обстоит еще более остро, чем на Ямале. В итоге пациентам с севера приходиться долго стоять в очереди, либо им совсем отказывают в лечении.

Сразу два окружных онкологических центра на Ямале нужны ввиду сложной транспортной составляющей. В столицу жителям юга и востока округа добраться пока возможно только по воздуху. Ноябрьск же стоит на развязке авто- и железнодорожных путей, соединяющих большую часть населения региона.

В беседе с «URA.RU» заведующий онкологического отделения ЦГБ Ноябрьска Руслан Чупин отметил, что создание специализированных онкодиспансеров весьма своевременно, как и использование всех возможных методов, включая лечение особо сложных случаев при помощи лучевой терапии. «К сожалению¸ рак „молодеет“, — рассказывает Руслан Чупин. — Рак простаты, молочных желез, легких, желудочно-кишечного тракта поражает все более молодых людей».

В Ноябрьске, в последние два года, каждый пятый житель умирает от раковых заболеваний, говорит статистика. В 2015 году онкологические заболевания унесли жизнь 155 жителей Ноябрьска, в 2016-м — 115. В городе с населением 106 тыс. жителей, смертность от рака составляет чуть больше ста человек на 100 тысяч населения.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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