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17 ноября 2017
Главные новости 
10:20  17 ноября 2017 0

Два региона УрФО вошли в топ самых читающих в России

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , литература, театр драмы, книгообменник, книги на полке
Жюри отметили направленность на поддержание литературных традицийФото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО и Свердловская область вошли в двадцатку лучших регионов — финалистов Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Итоги конкурса были опубликованы на официальном сайте мероприятия.

В число лучших попали Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Жюри выше всех оценили регионы, показавшие творческий подход, социальную и культурную значимость проекта, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций, а также охват населения и оригинальность идеи. Например, ямальцы представили проект «Ямал читает!», девизом которого стала фраза — «На Ямале читают даже олени!», а символом — олененок Гоша.

Всего из 84 участников конкурса было выбрано 20 победителей. Первое место в конкурсе занял Санкт-Петербург, а лауреатами стали Калининградская область, Москва и Республика Татарстан.

Ранее сообщилось о том, что на Ямале пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Парад волшебников разных народов мира ждет горожан Нового Уренгоя 3 и 4 января. Фестиваль пройдет в рамках большой праздничной программы «В гостях у Ямал-Ири».

Ксения Томашова
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