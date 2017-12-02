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02 декабря 2017
14:00  02 декабря 2017 0

Цены на бензин обгонят инфляцию, Фадеев ответил Милонову и «война» с шаурмой. Субботняя рассылка от «URA.RU»

Фадеев назвал Милонова сладеньким, уточнив, что у депутата не получится скрыть свою реальную ориентациюPikabu

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Актуальное к этому часу:

СМИ раскрыли планы Трампа по снятию санкций с России. Электронная переписка политика с коллегами попала к журналистам.

«Это неизбежно». Вице-премьер Дворкович заявил, что рост цен на бензин обгонит инфляцию.

Жеребьевка определила соперников России на ЧМ-2018. Известно, когда и какие команды сыграют в Екатеринбурге на чемпионате в июне 2018 года.

Накануне Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал солистку группы «Серебро» «спидозной ковырялкой». На защиту девушки мгновенно встал Макс Фадеев и ответил депутату еще «краше».

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, почему покинул проект. Оказалось, конфликт возник не на творческой почве.

В Европе объявили войну шаурме. Она опаснее, чем вы думаете.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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